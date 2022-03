4. Liga, Gruppe 1 Ruben Erzer führt Pratteln mit drei Toren zum Sieg gegen Laufenburg-Kaisten Pratteln gewinnt am Samstag zuhause gegen Laufenburg-Kaisten 5:3.

(chm)

Der spätere Verlierer Laufenburg-Kaisten lag 1:0 (7. Minute) und 3:2 (42. Minute) in Führung.

Pratteln drehte das Spiel ab der 55. Minute. Mit drei Toren in den letzten 35 Minuten sicherte sich das Team den 5:3-Sieg.

Matchwinner für Pratteln war Ruben Erzer, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Pratteln waren: Ufuk Yorozlu (1 Treffer) und Daniel Stücklin (1 Treffe.) die Torschützen für Laufenburg-Kaisten waren: Vincenzo Fiore und Dashnor Hoti. Ein Tor für Laufenburg-Kaisten war ein Eigentor des Gegners.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Laufenburg-Kaisten für Simon Schmid (32.) und Robin Böller (56.). Keine einzige Karte erhielt Pratteln.

Pratteln schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 45 Tore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.5 Toren pro Match.

Die Tabellensituation hat sich für Pratteln nicht verändert. 25 Punkte bedeuten Rang 4. Pratteln hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Pratteln auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte AC Rossoneri. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (19.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Für Laufenburg-Kaisten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 8. Für Laufenburg-Kaisten ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Laufenburg-Kaisten gingen unentschieden aus.

Laufenburg-Kaisten tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Eiken an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 2. April statt (18.00 Uhr, Blauen, Laufenburg).

Telegramm: FC Pratteln - FC Laufenburg-Kaisten 5:3 (2:3) - In den Sandgruben, Pratteln – Tore: 7. Eigentor (Daniel Stücklin) 0:1.11. Ruben Erzer (Penalty) 1:1.13. Ruben Erzer 2:1. 31. Dashnor Hoti 2:2. 42. Vincenzo Fiore 2:3. 55. Daniel Stücklin 3:3. 75. Ruben Erzer (Penalty) 4:3.82. Ufuk Yorozlu 5:3. – Pratteln: Kristijan Muqaj, Riccardo Basile, Jerun Isenschmid, Yasin Gün, Ardit Dema, Ufuk Yorozlu, Leonardo Tufilli, Semih Cin, Janis Dannmeyer, Daniel Stücklin, Ruben Erzer. – Laufenburg-Kaisten: Christian Truog, Robin Böller, Philipp Umiker, Nedeljko Brankovic, Simon Schmid, Vincenzo Fiore, Jannik Näf, Julian Dennis Ernst, Dashnor Hoti, Antonio Fiore, Steven Winter. – Verwarnungen: 32. Simon Schmid, 56. Robin Böller.

