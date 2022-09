3. Liga, Gruppe 2 Schwarz-Weiss bezwingt auswärts Oberdorf Schwarz-Weiss gewinnt am Samstag auswärts gegen Oberdorf 2:1.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 7 Minuten: Das erste Tor der Partie erzielte Sol Liechti für Schwarz-Weiss. In der 32. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 37. Minute brachte Janis Wyss Schwarz-Weiss mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Tiago José Soares Ribeiro erzielte in der 39. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 für Oberdorf. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schwarz-Weiss erhielten Noah Böni (41.) und Janis Wyss (56.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Oberdorf, Andrin Alt (82.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Schwarz-Weiss zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Schwarz-Weiss machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 7. Schwarz-Weiss hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Schwarz-Weiss tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von SC Münchenstein an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Oberdorf liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat drei Punkte. Oberdorf hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Oberdorf geht es zuhause gegen SV Muttenz (Platz 14) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (21. September) ( Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Telegramm: FC Oberdorf - FC Schwarz-Weiss a 1:2 (1:2) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 32. Sol Liechti 0:1. 37. Janis Wyss 0:2. 39. Tiago José Soares Ribeiro 1:2. – Oberdorf: Cedric Krähenbühl, Lars Lägeler, Andrin Alt, Ramon Krattiger, Lucas Burri, Andrea Pichler, Elia Zenhäusern, Tiago José Soares Ribeiro, Liam Wenger, Jordan Hachenberger, Jan Weber. – Schwarz-Weiss: Luca Brunner, Besian Bunjaku, Mahir Mulabdic, Noah Böni, Maurice Dubois, Rrap Cerkini, Dario Zumsteg, Patrick Ruas Dias, Janis Wyss, Senol Sengül, Sol Liechti. – Verwarnungen: 41. Noah Böni, 56. Janis Wyss, 82. Andrin Alt.

