3. Liga, Gruppe 2 Schwarz-Weiss bezwingt Muttenz Sieg für Schwarz-Weiss: Gegen Muttenz gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:1.

(chm)

Den Auftakt machte Sol Liechti, der in der 12. Minute für Schwarz-Weiss zum 1:0 traf. Schwarz-Weiss baute die Führung in der 35. Minute (Niklas Roelli) weiter aus (2:0). Per Penalty traf Fabio Bächtold in der 81. Minute für Muttenz zum Anschlusstreffer (1:.) mit dem 3:1 für Schwarz-Weiss schoss Patrick Ruas Dias das letzte Tor der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Schwarz-Weiss für Mahir Mulabdic (46.), Janosch Martens (78.) und Patrick Ruas Dias (90.). Bei Muttenz erhielten Joey Ridacker (73.) und Luca Fullin (75.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Schwarz-Weiss zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Defensive 12 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Muttenz ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.9 Tore pro Partie (Rang 10).

Schwarz-Weiss rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Für Schwarz-Weiss ist es der zweite Sieg in Serie. Schwarz-Weiss konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Schwarz-Weiss spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Binningen b (Platz 4). Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (20.30 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Nach der Niederlage büsst Muttenz zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 12. Muttenz hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Muttenz spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Laufen (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (13.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss a - SV Muttenz 3:1 (2:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 12. Sol Liechti 1:0. 35. Niklas Roelli 2:0. 81. Fabio Bächtold (Penalty) 2:1.92. Patrick Ruas Dias 3:1. – Schwarz-Weiss: Luca Brunner, Maurice Dubois, Mahir Mulabdic, Rrap Cerkini, Dominique Sutter, Besian Bunjaku, Dario Zumsteg, Luca Bosco Ferreira Caviezel, Serge Müller, Niklas Roelli, Sol Liechti. – Muttenz: Aytunc Celep, Pascal Amsler, Lars Scheuber, Luca Fullin, Joey Ridacker, David Leiggener, Florent Vögtlin, Fabio Bächtold, Kevin Heinimann, Luka Putnik, Ferdian Rama. – Verwarnungen: 46. Mahir Mulabdic, 73. Joey Ridacker, 75. Luca Fullin, 78. Janosch Martens, 90. Patrick Ruas Dias.

