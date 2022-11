3. Liga, Gruppe 2 Schwarz-Weiss gewinnt deutlich gegen Dardania Schwarz-Weiss gewinnt am Samstag zuhause gegen Dardania 3:0.

Senol Sengül schoss Schwarz-Weiss in der 24. Minute zur 1:0-Führung. Filmon Tesfalidet sorgte in der 45. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Schwarz-Weiss. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Sol Liechti in der 64. Minute, als er für Schwarz-Weiss zum 3:0 traf.

Gelbe Karten gab es bei Dardania für Kenan Abazi (22.), Besfort Gegaj (24.) und Depatik Ademaj (85.). Bei Schwarz-Weiss erhielten Rrap Cerkini (34.) und Noah Böni (73.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Schwarz-Weiss zu den Besten: Die total 19 Gegentore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.5 Toren pro Match (Rang 3).

Die Abwehr von Dardania kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 65 Tore in 13 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 5 Toren pro Spiel (Rang 14).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Schwarz-Weiss. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Schwarz-Weiss hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Schwarz-Weiss daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Reinach. Die Partie findet am 11. März statt ( Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Dardania hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 11. Für Dardania war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Dardania geht es auswärts gegen FC Laufen (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 11. März statt ( Uhr, Im Nau, Laufen).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss a - FC Dardania 3:0 (2:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 24. Senol Sengül 1:0. 45. Filmon Tesfalidet 2:0. 64. Sol Liechti 3:0. – Schwarz-Weiss: Yves Lampart, Noah Böni, Mahir Mulabdic, Elia Niederer, Serge Müller, Rrap Cerkini, Patrick Ruas Dias, Luca Bosco Ferreira Caviezel, Filmon Tesfalidet, Senol Sengül, Sol Liechti. – Dardania: Hüseyin Kemiklioglu, Louay Abusnena, Kushtrim Kolgeci, Axhi Ademaj, Depatik Ademaj, Nasuf Lutfiu, Jetlir Alaj, Kenan Abazi, Shkelkjim Lutfiu, Besfort Gegaj, Veli Islamaj. – Verwarnungen: 22. Kenan Abazi, 24. Besfort Gegaj, 34. Rrap Cerkini, 73. Noah Böni, 85. Depatik Ademaj.

