4. Liga, Gruppe 4 Schwarz-Weiss gewinnt deutlich gegen Inter Basel Schwarz-Weiss behielt im Spiel gegen Inter Basel am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:2.

Schon früh setzte Schwarz-Weiss dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 2. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 3:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Schwarz-Weiss noch auf 5:2.

Inter Basel waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:3 (65. Minute) und zum 2:3 (78. Minute).

Die Torschützen für Schwarz-Weiss waren: Nuno Miguel De Moura (2 Treffer), Fabio Perrotta (1 Treffer), Benjamin Penayo (1 Treffer) und Alessandro Zarola (1 Treffer). Die Torschützen für Inter Basel waren: Rohoullah Bahrami und Nourallah Nouri.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Inter Basel kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 79 Gegentore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 5.3 Toren pro Match (Rang 11).

Schwarz-Weiss bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Für Schwarz-Weiss ist es der zweite Sieg in Serie.

Schwarz-Weiss spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SV Transmontanos Basel (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Inter Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 10. Für Inter Basel war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Inter Basel geht es daheim gegen FF Brüglingen Basel (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: Inter Basel - FC Schwarz-Weiss 2:5 (0:3) - Rankhof, Basel – Tore: 2. Nuno Miguel De Moura 0:1. 9. Benjamin Penayo 0:2. 40. Alessandro Zarola 0:3. 65. Rohoullah Bahrami 1:3. 78. Nourallah Nouri (Penalty) 2:3.84. Fabio Perrotta 2:4. 89. Nuno Miguel De Moura 2:5. – Inter Basel: Siawash Fayez, Sayed Tareq Islami, Alijan Ramezani, Suleyman Huseyni, Wahidullah Bayat, Rohoullah Bahrami, Hamid Reza Esfandyary, Nourallah Nouri, Eid Mohammad Mohammad Musa, Gholam Farook Mohammadi, Nawid Gafuhrzada. – Schwarz-Weiss: Yannik Schmöller, Mattia Fahrländer, Fabio Perrotta, Dominic Cussigh, Pablo Canosa Dopazo, Simeon Jackman, Benjamin Penayo, Julian Tanner, Alessandro Zarola, Valerio Preite, Nuno Miguel De Moura. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

