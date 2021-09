4. Liga, Gruppe 4 Schwarz-Weiss gewinnt deutlich gegen Steinen Basel Schwarz-Weiss behielt im Spiel gegen Steinen Basel am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

(chm)

Das Tor von Amadou Barry in der 31. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Schwarz-Weiss. Amadou Barry erzielte nur ein Minuten später auch das 2:0 für Schwarz-Weiss. Schwarz-Weiss erhöhte in der 58. Minute seine Führung durch Alessandro Zarola weiter auf 3:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Simeon Jackman, der in der 73. Minute die Führung für Schwarz-Weiss auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fabio Villani von Steinen Basel erhielt in der 65. Minute die gelbe Karte.

Schwarz-Weiss liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat sechs Punkte. Für Schwarz-Weiss ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Schwarz-Weiss auswärts mit FC Allschwil (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 12. September statt (12.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Steinen Basel steht in der Tabelle neu auf Rang 7 (zuvor: 6). Das Team hat drei Punkte. Steinen Basel hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Steinen Basel in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FF Brüglingen Basel (Platz 6) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (17.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

Telegramm: SC Steinen Basel b - FC Schwarz-Weiss 0:4 (0:2) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 31. Amadou Barry 0:1. 32. Amadou Barry 0:2. 58. Alessandro Zarola 0:3. 73. Simeon Jackman 0:4. – Steinen Basel: Tobias Saladin, Fabio Villani, Adriano Filipe Martins Dias, Luca Bozzo, Marcio Joel Martins Lopes, Josué Mabiala, Antonio Russo, Dave Gasser, Simon Ceppi, Ismail Mahmoud, Jairo Victor Poma Bonilla. – Schwarz-Weiss: Yannik Schmöller, Alexandre Flores Rodrigues, Sebastian Fäs, Ralf Hartmann, Laurin Van der Haegen, Yannik Traub, Nuno Miguel De Moura, Diego Jenni, Kevin Vicente, Alessandro Zarola, Amadou Barry. – Verwarnungen: 65. Fabio Villani.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: US Bottecchia BS - VfR Kleinhüningen 0:1, FC Dardania - SC Binningen b 1:5, FC Türkgücü Basel - FF Brüglingen Basel 2:1, AS Timau Basel - FC Allschwil 2:5, SC Steinen Basel b - FC Schwarz-Weiss 0:4

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 3 Spiele/9 Punkte (8:4). 2. FC Bosna Basel 2/6 (5:1), 3. FC Schwarz-Weiss 3/6 (8:6), 4. SC Binningen b 3/6 (13:4), 5. FC Türkgücü Basel 3/6 (8:7), 6. FF Brüglingen Basel 3/3 (7:7), 7. SC Steinen Basel b 3/3 (6:9), 8. AS Timau Basel 3/3 (8:12), 9. FC Allschwil 3/3 (8:8), 10. FC Dardania 2/0 (4:10), 11. US Bottecchia BS 2/0 (0:7), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 19:18 Uhr.