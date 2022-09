4. Liga, Gruppe 4 Schwarz-Weiss gewinnt klar gegen Inter Basel Schwarz-Weiss gewinnt am Mittwoch zuhause gegen Inter Basel 9:2.

(chm)

Inter Basel erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Jaafar Musavi ging das Team in der 4. Minute in Führung. Der Ausgleich für Schwarz-Weiss fiel in der 15. Minute (Alessio Zarola).

Danach drehte Schwarz-Weiss auf. Das Team schoss ab der 17. Minute noch acht weitere Tore, während Inter Basel ein Tor gelang (zum 2:8 (78. Minute)). Der Endstand lautete 9:2.

Die Torschützen für Schwarz-Weiss waren: Fabio Jorge Verde (2 Treffer), Alessio Zarola (2 Treffer), Yannick Germain (1 Treffer), Simeon Jackman (1 Treffer), Florin D Aujourd Hui (1 Treffer), Diego Jenni (1 Treffer) und Alessandro Zarola (1 Treffer). Einziger Torschütze für Inter Basel war: Jaafar Musavi (2 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Siawash Fayez von Inter Basel erhielt in der 53. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Inter Basel kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4 (Rang 11).

In der Tabelle verbessert sich Schwarz-Weiss von Rang 4 auf 3. Das Team hat acht Punkte. Schwarz-Weiss hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Schwarz-Weiss auf fremdem Terrain mit SV Transmontanos Basel (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 17. September statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Inter Basel steht in der Tabelle neu auf Rang 11 (zuvor: 9). Das Team hat null Punkte. Inter Basel muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Einmal verlor Inter Basel zuhause und zweimal auswärts.

Mit dem fünftplatzierten FF Brüglingen Basel kriegt es Inter Basel als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 18. September statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss - Inter Basel 9:2 (5:1) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 4. Jaafar Musavi 0:1. 15. Alessio Zarola 1:1. 17. Alessio Zarola 2:1. 19. Fabio Jorge Verde 3:1. 35. Florin D Aujourd Hui 4:1. 37. Fabio Jorge Verde 5:1. 56. Alessandro Zarola 6:1. 68. Yannick Germain 7:1. 70. Diego Jenni 8:1. 78. Jaafar Musavi 8:2. 81. Simeon Jackman 9:2. – Schwarz-Weiss: Yannik Schmöller, Florin D Aujourd Hui, Diego Jenni, Dominic Cussigh, Pablo Canosa Dopazo, Fabio Jorge Verde, Nuno Miguel De Moura, Julian Tanner, Alessio Zarola, Alessandro Zarola, Leo Andrin Küng. – Inter Basel: Younus Amiri, Ahmad Shah Zarmohammadi, Suleyman Huseyni, Mahmoud Amirzade, Farid Seyed, Siawash Fayez, Samir Dolatshahi, Nourallah Nouri, Ali Jafari, Eid Mohammad Mohammad Musa, Jaafar Musavi. – Verwarnungen: 53. Siawash Fayez.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.09.2022 12:03 Uhr.

