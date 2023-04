4. Liga, Gruppe 4 Schwarz-Weiss gewinnt klar gegen Münchenstein FC Sieg für Schwarz-Weiss: Gegen Münchenstein FC gewinnt das Team am Samstag zuhause 6:1.

Münchenstein FC erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Samir Schilling ging das Team in der 4. Minute in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 13. Minute, als Dominic Cussigh für Schwarz-Weiss traf.

Danach drehte Schwarz-Weiss auf. Das Team schoss ab der 33. Minute noch fünf weitere Tore, während Münchenstein FC kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 6:1.

Die Torschützen für Schwarz-Weiss waren: Dominic Cussigh (2 Treffer), Alessio Zarola (2 Treffer), Maurice Dubois (1 Treffer) und Alessandro Zarola (1 Treffer). Einziger Torschütze für Münchenstein FC war: Samir Schilling (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Münchenstein FC sah Dominik Schmitz (87.) die rote Karte. Gelb erhielt Pawel Popov (38.). Schwarz-Weiss blieb ohne Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Münchenstein FC ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.6 (Rang 9).

Die Tabellensituation hat sich für Schwarz-Weiss nicht verändert. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Schwarz-Weiss hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Schwarz-Weiss spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen Inter Basel (Platz 10). Diese Begegnung findet am 16. April statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Für Münchenstein FC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 9. Münchenstein FC hat bisher zweimal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Münchenstein FC geht es in einem Heimspiel gegen FF Brüglingen Basel (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (14.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss - FC Münchenstein b 6:1 (2:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 4. Samir Schilling 0:1. 13. Dominic Cussigh 1:1. 33. Alessandro Zarola (Penalty) 2:1.61. Maurice Dubois 3:1. 63. Alessio Zarola 4:1. 67. Alessio Zarola 5:1. 88. Dominic Cussigh (Penalty) 6:1. – Schwarz-Weiss: David Castro Souto, Mattia Fahrländer, Fabio Perrotta, Dominic Cussigh, Pablo Canosa Dopazo, Simeon Jackman, Benjamin Penayo, Julian Tanner, Alessandro Zarola, Alessio Zarola, Nuno Miguel De Moura. – Münchenstein FC: Rafael Meier, Pawel Popov, Mirko Rastelli, Noah Stadelmann, Riccardo Liebster, Dominik Schmitz, Lucas Hänggi, Dominique Seelig, Tobia Hiltensperger, Samir Schilling, Alessio Zanandrea. – Verwarnungen: 38. Pawel Popov – Ausschluss: 87. Dominik Schmitz.

