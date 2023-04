3. Liga, Gruppe 2 Schwarz-Weiss lässt sich von Oberdorf kein Bein stellen Schwarz-Weiss siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Oberdorf: Der Tabellensechste siegt zuhause 3:2 gegen den Tabellen-13.

Oberdorf ging zunächst in Führung, als Dimitri Spescha in der 4. Minute traf. Dann glich aber Senol Sengül (6.) für Schwarz-Weiss aus. Senol Sengül in der 31. Minute und Sol Liechti in der 61. Minute brachten Schwarz-Weiss sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Oberdorf noch auf 2:3 heran. Michael Lohner war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 88. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Schwarz-Weiss für Maurice Dubois (59.), Gian Andrea De Nisco (79.) und Besian Bunjaku (91.). Bei Oberdorf erhielten Leonid Rrahmani (45.), Ramon Hostettler (55.) und Andrin Alt (72.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Schwarz-Weiss zu den Besten: Total liess das Team 27 Tore in 18 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.5 Toren pro Spiel (Rang 3).

Die Abwehr von Oberdorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.6 Tore pro Partie (Rang 13).

Schwarz-Weiss bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 32 Punkten auf Rang 6. Schwarz-Weiss hat bisher zehnmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schwarz-Weiss auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SC Münchenstein. Diese Begegnung findet am 22. April statt (17.30 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Für Oberdorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 13. Oberdorf hat bisher dreimal gewonnen, 13mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Oberdorf spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Laufen (Platz 8). Diese Begegnung findet am 22. April statt (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss a - FC Oberdorf 3:2 (2:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 4. Dimitri Spescha 0:1. 6. Senol Sengül 1:1. 31. Senol Sengül 2:1. 61. Sol Liechti 3:1. 88. Michael Lohner 3:2. – Schwarz-Weiss: Luca Brunner, Mahir Mulabdic, Elia Niederer, Noah Böni, Gian Andrea De Nisco, Rrap Cerkini, Niklas Roelli, Baltasar Thrier, Janis Wyss, Senol Sengül, Sol Liechti. – Oberdorf: Cedric Krähenbühl, Ramon Hostettler, Andrin Alt, Filip Lazic, Lucas Burri, Dimitri Spescha, Shahir Hashem, Akishan Thavaratnam, Elia Zenhäusern, Leonid Rrahmani, Michael Lohner. – Verwarnungen: 45. Leonid Rrahmani, 55. Ramon Hostettler, 59. Maurice Dubois, 72. Andrin Alt, 79. Gian Andrea De Nisco, 91. Besian Bunjaku.

