3. Liga, Gruppe 2 Schwarz-Weiss mit drei Punkten auswärts gegen Gelterkinden – Niklas Roelli entscheidet Spiel Schwarz-Weiss gewinnt am Mittwoch auswärts gegen Gelterkinden 2:1.

(chm)

Schwarz-Weiss geriet zunächst in Rückstand, als Sharujan Sachithananthan in der 30. Minute die zwischenzeitliche Führung für Gelterkinden gelang. In der 56. Minute glich Schwarz-Weiss jedoch aus und ging in der 76. Minute in Führung. Torschützen waren Janis Wyss und Niklas Roelli.

Bei Schwarz-Weiss erhielten Sven Ramseyer (14.) und Simon Lombris (40.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Gelterkinden für Michael Fuhrer (37.) und Yannick Brogle (69.).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Schwarz-Weiss. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 8. Schwarz-Weiss hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Schwarz-Weiss daheim mit SV Muttenz (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Mit der Niederlage rückt Gelterkinden in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit drei Punkten neu Platz 12. Für Gelterkinden war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Gelterkinden spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Laufen (Platz 9). Das Spiel findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Telegramm: FC Gelterkinden - FC Schwarz-Weiss a 1:2 (1:0) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 30. Sharujan Sachithananthan 1:0. 56. Janis Wyss 1:1. 76. Niklas Roelli 1:2. – Gelterkinden: Michael Fuhrer, Yannick Brogle, Alexander Thommen, Stefan Gehrig, Mike Weisskopf, Giulian Masi, Noa Merz, Fation Balidemaj, Adriano Maglio, Sharujan Sachithananthan, Lars Lutz. – Schwarz-Weiss: Yves Lampart, Dario Zumsteg, Mahir Mulabdic, Noah Böni, Ismet Ahmetovic, Rrap Cerkini, Janosch Martens, Luca Bosco Ferreira Caviezel, Janis Wyss, Sven Ramseyer, Sol Liechti. – Verwarnungen: 14. Sven Ramseyer, 37. Michael Fuhrer, 40. Simon Lombris, 69. Yannick Brogle.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.09.2022 22:38 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.