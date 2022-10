3. Liga, Gruppe 1 Schwarz-Weiss mit Sieg gegen Therwil – Elias Stockmeyer mit Last-Minute-Treffer Schwarz-Weiss gewinnt am Samstag zuhause gegen Therwil 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Schwarz-Weiss das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 93. Minute war Elias Stockmeyer.

In der 5. Minute hatte Elias Stockmeyer zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Manuel Chrétien glich in der 45. Minute für Therwil aus. Es hiess 1:1. In der 49. Minute war es an Jannis Reimer, Therwil 2:1 in Führung zu bringen. In der 68. Minute traf Silas Gusset für Schwarz-Weiss zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Therwil für Jannik Frank (61.), Manuel Chrétien (78.) und David Flückiger (89.). Schwarz-Weiss behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Abwehr von Therwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 39 Gegentore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.9 Toren pro Match (Rang 14).

Mit dem Sieg liegt Schwarz-Weiss neu nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 11. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Neu am Tabellenende liegt FC Stein. Schwarz-Weiss hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Schwarz-Weiss siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Schwarz-Weiss in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Nordstern BS. Das Spiel findet am Mittwoch (26. Oktober) statt (20.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Durch die Niederlage taucht Therwil unter den Strich. Mit sechs Punkten liegt das Team auf Rang 13. Das Team verliert damit einen Platz. Für Therwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem fünftplatzierten FC Black Stars kriegt es Therwil als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Dienstag (25. Oktober) statt (19.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss b - FC Therwil 3:2 (1:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 5. Elias Stockmeyer 1:0. 45. Manuel Chrétien 1:1. 49. Jannis Reimer 1:2. 68. Silas Gusset 2:2. 93. Elias Stockmeyer 3:2. – Schwarz-Weiss: Yves Lampart, Mischa David Müller, Tugay Portakal, Fabio Gisler, Jonas Baumann, Yannick Benz, Simon Behringer, Stefan Thommen, Silas Gusset, Elias Stockmeyer, Leo Andrin Küng. – Therwil: David Flückiger, Christoph Hess, Michael Roderer, Asvin Ehsan, Manuel Chrétien, Gabriel Hermon, Robin Frank, Jannis Reimer, Jannik Frank, Gregor Schaffter, Yves Hunziker. – Verwarnungen: 61. Jannik Frank, 78. Manuel Chrétien, 89. David Flückiger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 12:30 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.