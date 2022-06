3. Liga, Gruppe 1 Schwarz-Weiss mit Sieg gegen Therwil Schwarz-Weiss behielt im Spiel gegen Therwil am Dienstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:0.

In der 33. Minute war es an Yannick Benz, Schwarz-Weiss 1:0 in Führung zu bringen. In der Schlussphase (93. Minute) erhöhte sodann Jannik Frank noch zum Endresultat von 2:0

Bei Therwil erhielten Gregor Schaffter (58.), Lars Leutwyler (79.) und Jonas Zirngibl (89.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Schwarz-Weiss für Vinzenz Wyss (19.) und Jonas Baumann (89.).

Schwarz-Weiss rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 32 Punkten auf Rang 8. Schwarz-Weiss hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und achtmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schwarz-Weiss auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn SC Binningen (Platz 9) zu tun. Die Partie findet am 12. Juni statt (13.00 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Für Therwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 42 Punkten auf Rang 5. Für Therwil war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Als nächstes trifft Therwil daheim mit FC Breitenbach (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 12. Juni statt (13.00 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss b - FC Therwil 2:0 (1:0) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 33. Yannick Benz 1:0. 93. Jannik Frank 2:0. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Mischa David Müller, Fabio Gisler, Tugay Portakal, Jonas Baumann, Elias Stockmeyer, Yannick Benz, Vinzenz Wyss, Simon Behringer, Stefan Thommen, Silas Gusset. – Therwil: Nicolas Moosbrugger, Samir Maiga, Jonas Vögtli, Yannik Kunz, Gregor Schaffter, Robin Frank, Maurin Weber, Jonas Zirngibl, Tristan Schwalbach, Urban Schaffter, Noah Gellert. – Verwarnungen: 19. Vinzenz Wyss, 58. Gregor Schaffter, 79. Lars Leutwyler, 89. Jonas Baumann, 89. Jonas Zirngibl.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

