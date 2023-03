3. Liga, Gruppe 2 Schwarz-Weiss setzt Siegesserie auch gegen Alkar fort – Senol Sengül trifft spät zum Sieg Schwarz-Weiss reiht Sieg an Sieg: Gegen Alkar hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:2

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Schwarz-Weiss das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 85. Minute war Senol Sengül.

Den ersten Treffer der Partie hatte Franjo Dzolan in der 6. Minute für Alkar geschossen. Gleichstand war in der 20. Minute hergestellt: Filmon Tesfalidet traf für Schwarz-Weiss. Der gleiche Filmon Tesfalidet war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Schwarz-Weiss verantwortlich. Er traf erneut in der 24. Spielminute. Gleichstand stellte Fabian Forestier durch seinen Treffer für Alkar in der 50. Minute her.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Schwarz-Weiss erhielten Sol Liechti (17.), Patrick Ruas Dias (37.) und Niklas Roelli (85.) eine gelbe Karte. Bei Alkar erhielten Fabian Forestier (50.), Matej Gasser (80.) und David Vidovic (90.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Schwarz-Weiss zu den Besten: Die total 22 Gegentore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.5 Toren pro Match (Rang 3).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Schwarz-Weiss. Mit 28 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Schwarz-Weiss hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Schwarz-Weiss wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Concordia Basel, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Mit der Niederlage rückt Alkar in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 28 Punkten neu Platz 6. Alkar hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Alkar geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Laufen (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 25. März statt (19.45 Uhr, Im Nau, Laufen).

Telegramm: NK Alkar - FC Schwarz-Weiss a 2:3 (1:2) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 6. Franjo Dzolan 1:0. 20. Filmon Tesfalidet 1:1. 24. Filmon Tesfalidet 1:2. 50. Fabian Forestier 2:2. 85. Senol Sengül 2:3. – Alkar: Darko Pavic, Ivan Vukelja, Franjo Soldo, Andrej Saric, Benard Muja, Marinko Sucic, Franjo Dzolan, Ivan Budimir, Daniel Dujmovic, Ivan Tunjic, Fabian Forestier. – Schwarz-Weiss: Luca Brunner, Mahir Mulabdic, Elia Niederer, Noah Böni, Dario Zumsteg, Serge Müller, Patrick Ruas Dias, Niklas Roelli, Filmon Tesfalidet, Baltasar Thrier, Sol Liechti. – Verwarnungen: 17. Sol Liechti, 37. Patrick Ruas Dias, 50. Fabian Forestier, 80. Matej Gasser, 85. Niklas Roelli, 90. David Vidovic.

