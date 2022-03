4. Liga, Gruppe 4 Schwarz-Weiss siegt gegen Bosna Basel dank Matchwinner Fabio Gil Schwarz-Weiss reiht Sieg an Sieg: Gegen Bosna Basel hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:1

(chm)

Das Skore eröffnete Elvir Salihovic in der 20. Minute. Er traf für Bosna Basel zum 1:0. Gleichstand stellte Fabio Gil durch seinen Treffer für Schwarz-Weiss in der 30. Minute her. In der 35. Minute war es erneut Fabio Gil, der Schwarz-Weiss mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte. Wiederum Fabio Gil erhöhte in der 70. Minute auf 3:1 für Schwarz-Weiss.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fabio Gil von Schwarz-Weiss erhielt in der 68. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Bosna Basel ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.9 (Rang 8).

Mit dem Sieg rückt Schwarz-Weiss um einen Platz nach vorne. 24 Punkte bedeuten Rang 3. Schwarz-Weiss hat bisher siebenmal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Schwarz-Weiss auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Türkgücü Basel (Platz 4) zu tun. Das Spiel findet am 27. März statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Bosna Basel taucht nach der Niederlage unter den Strich. Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 11. Es verliert zwei Plätze. Für Bosna Basel war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Bosna Basel trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FF Brüglingen Basel (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 27. März (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss - FC Bosna Basel 3:1 (2:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 20. Elvir Salihovic 0:1. 30. Fabio Gil 1:1. 35. Fabio Gil 2:1. 70. Fabio Gil 3:1. – Schwarz-Weiss: Yannik Schmöller, Nuno Miguel De Moura, Florin D Aujourd Hui, Till Keller, Laurin Van der Haegen, Fabio Gil, Mattia Fahrländer, Tim Pfirter, Julian Tanner, Alessandro Zarola, Sebastian Meister. – Bosna Basel: Arman Kuduzovic, Amer Mujkanovic, Mirza Comic, Enes Cehic, Adis Comic, Mirsad Junuzovic, Din Hodzic, Samir Dizdarevic, Elmin Hasanic, Elvir Salihovic, Amer Dizdarevic. – Verwarnungen: 68. Fabio Gil.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Schwarz-Weiss - FC Bosna Basel 3:1, SC Binningen b - AS Timau Basel 10:1

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 10 Spiele/25 Punkte (27:14). 2. SC Binningen b 11/25 (49:15), 3. FC Schwarz-Weiss 11/24 (26:20), 4. FC Türkgücü Basel 10/22 (43:20), 5. AS Timau Basel 11/14 (25:36), 6. SC Steinen Basel b 10/10 (21:36), 7. US Bottecchia BS 10/10 (13:23), 8. FC Dardania 11/10 (33:47), 9. FC Allschwil 10/9 (21:29), 10. FF Brüglingen Basel 11/9 (24:30), 11. FC Bosna Basel 11/9 (20:32), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2022 18:55 Uhr.