3. Liga, Gruppe 1 Schwarz-Weiss stolpert gegen Olympia 1963 Überraschender Sieg für Olympia 1963: Das Team auf Tabellenrang 14 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Schwarz-Weiss (7. Rang) auswärts 3:1 geschlagen.

Schwarz-Weiss ging zunächst in der 23. Minute in Führung, als Pascal Ryser zum 1:0 traf. Nur zwei Minuten später schaffte Mamadou Sette aber den Ausgleich für Olympia 1963. Sead Imeri erzielte in der 50. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Olympia 1963. Das letzte Tor der Partie fiel in der 95. Minute, als Ibrahin Soto Caballero für Olympia 1963 auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Olympia 1963 sah Sandro Gogic (70.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Olympia 1963 weitere vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schwarz-Weiss, Pascal Ryser (11.) kassierte sie.

Dank dem Sieg ist Olympia 1963 nicht mehr Letzter in der Tabelle: Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 13. Das Team verbessert sich um einen Platz. Olympia 1963 hat bisher dreimal gewonnen und 16mal verloren.

Olympia 1963 spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Breitenbach (Platz 10). Das Spiel findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 7. Schwarz-Weiss hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schwarz-Weiss auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Bubendorf (Platz 6) zu tun. Das Spiel findet am 30. April statt (17.30 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss b - US Olympia 1963 1:3 (1:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 23. Pascal Ryser 1:0. 25. Mamadou Sette 1:1. 50. Sead Imeri 1:2. 95. Ibrahin Soto Caballero 1:3. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Dominique Mindel, Philipp Menge, Tugay Portakal, Jonas Baumann, Mischa David Müller, Jannik Frank, Vinzenz Wyss, Silas Gusset, Marco Ledermann, Pascal Ryser. – Olympia 1963: Anthony Duvernoy, Ibrahima Thiam, Christian Luis Coca Figueredo, Karamba Badiane, Ouassim Yahyaoui, Ibrahin Soto Caballero, Soufiane Ajamri, Mamadou Sette, Nilton Andre Altamirano Semino, Sandro Gogic, Sead Imeri. – Verwarnungen: 11. Pascal Ryser, 59. Sandro Gogic, 66. Karamba Badiane, 73. Christian Luis Coca Figueredo, 81. Jules Philippe Meyer – Ausschluss: 70. Sandro Gogic.

