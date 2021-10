3. Liga, Gruppe 2 Schwarz-Weiss und Reinach spielen Remis Das Resultat im Spiel zwischen Schwarz-Weiss und Reinach lautet 1:1.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 61. Minute schoss Sol Liechti das 1:0. Das Tor fiel per Penalty. Nur gerade zwei Minuten später (63.) schaffte Reinach den Ausgleich, als Pascal Kraft erfolgreich war.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schwarz-Weiss erhielten Ismet Ahmetovic (82.) und Sven Ramseyer (90.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Reinach, Mahir Hür (60.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Schwarz-Weiss zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Defensive 20 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Schwarz-Weiss nicht verändert. 25 Punkte bedeuten Rang 2. Schwarz-Weiss hat bisher siebenmal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Schwarz-Weiss spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Rheinfelden (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 6. November (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 6. Reinach hat je viermal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Reinach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SV Muttenz (Platz 11). Das Spiel findet am Donnerstag (4. November) statt (20.15 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss a - FC Reinach 1:1 (0:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 61. Sol Liechti (Penalty) 1:0.63. Pascal Kraft 1:1. – Schwarz-Weiss: Yves Lampart, Noah Böni, Mahir Mulabdic, Rrap Cerkini, Thomas Stahel, Maurice Dubois, Besian Bunjaku, Dilaxan Ratnasabapathy, Patrick Ruas Dias, Sol Liechti, Ismet Ahmetovic. – Reinach: Luca Weisskopf, Jan Glasstetter, Raphael Schär, Nicola Thommen, Alessandro Quagliana, Mahir Hür, Sandro Menegola, Pascal Kraft, Elias Simonato, Tobias Mutz, Fabio Bögli. – Verwarnungen: 60. Mahir Hür, 82. Ismet Ahmetovic, 90. Sven Ramseyer.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: SV Muttenz - FC Amicitia Riehen 1:1, SC Münchenstein - FC Münchenstein 0:3, FC Schwarz-Weiss a - FC Reinach 1:1

Tabelle: 1. AS Timau Basel 11 Spiele/28 Punkte (45:18). 2. FC Schwarz-Weiss a 12/25 (35:20), 3. FC Münchenstein 12/23 (39:31), 4. FC Liestal 12/23 (38:23), 5. FC Rheinfelden 12/22 (29:21), 6. FC Reinach 12/16 (28:28), 7. FC Lausen 72 12/15 (29:25), 8. FC Allschwil 12/14 (26:28), 9. NK Alkar 12/14 (28:36), 10. FC Stein 11/13 (37:31), 11. SV Muttenz 12/13 (18:27), 12. SC Münchenstein 12/12 (15:30), 13. FC Amicitia Riehen 12/8 (21:42), 14. NK Posavina 12/7 (18:46).

