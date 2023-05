4. Liga, Gruppe 4 Schwarz-Weiss verliert gegen Seriensieger Türkgücü Basel Türkgücü Basel setzt seine Siegesserie auch gegen Schwarz-Weiss fort. Das 4:3 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Türkgücü Basel: Emre Karatas brachte seine Mannschaft in der 3. Minute 1:0 in Führung. In der 18. Minute baute der gleiche Emre Karatas die Führung für Türkgücü Basel weiter aus. Alessio Zarola sorgte in der 35. Minute für Schwarz-Weiss für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Der Ausgleich für Schwarz-Weiss fiel in der 65. Minute (Amadou Barry). Yagiz Berke Öztürk erzielte in der 86. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Türkgücü Basel. Fatih Ufuk sorgte in der 92. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Türkgücü Basel. In der Schlussphase kam Schwarz-Weiss noch auf 3:4 heran. Alessandro Zarola war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 96. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Gelbe Karten gab es bei Türkgücü Basel für Arif Sen (42.), Erdem Yagcioglu (62.) und Abdurrahim Cam (74.). Bei Schwarz-Weiss erhielten Melih Can Erdal (55.) und Amadou Barry (75.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Türkgücü Basel hat bislang häufig überzeugt: In 17 Spielen hat sie total 73 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Türkgücü Basel unverändert. Mit 39 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Türkgücü Basel ist es der vierte Sieg in Serie.

Türkgücü Basel spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FF Brüglingen Basel (Platz 6). Das Spiel findet am 21. Mai statt (11.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 7. Schwarz-Weiss hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schwarz-Weiss in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team AS Timau Basel. Das Spiel findet am 4. Juni statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Türkgücü Basel - FC Schwarz-Weiss 4:3 (2:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 3. Emre Karatas 1:0. 18. Emre Karatas 2:0. 35. Alessio Zarola 2:1. 65. Amadou Barry 2:2. 86. Yagiz Berke Öztürk 3:2. 92. Fatih Ufuk 4:2. 96. Alessandro Zarola 4:3. – Türkgücü Basel: Burak Akveran, Emirhan Yilmaz, Alparslan Yapici, Deniz Kaya, Arif Sen, Emre Karatas, Erdem Yagcioglu, Abdurrahim Cam, Fatih Ufuk, Eren Yagcioglu, Bera Pasa Öztürk. – Schwarz-Weiss: David Castro Souto, Pablo Canosa Dopazo, Julian Tanner, Linus Kneubühler, Laurin Van der Haegen, Nuno Miguel De Moura, Benjamin Penayo, Loris Todaro, Alessandro Zarola, Alessio Zarola, Melih Can Erdal. – Verwarnungen: 42. Arif Sen, 55. Melih Can Erdal, 62. Erdem Yagcioglu, 74. Abdurrahim Cam, 75. Amadou Barry.

