4. Liga, Gruppe 4 Sead Imeri führt Timau Basel mit drei Toren zum Sieg gegen Transmontanos Timau Basel reiht Sieg an Sieg: Gegen Transmontanos hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 6:2

Der spätere Verlierer Transmontanos lag 1:0 (23. Minute) und 2:1 (48. Minute) in Führung.

Timau Basel drehte das Spiel ab der 50. Minute. Mit fünf Toren in den letzten 40 Minuten sicherte sich das Team den 6:2-Sieg.

Matchwinner für Timau Basel war Sead Imeri, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Timau Basel waren: Egzon Krasniqi (2 Treffer) und Christ-Vie Kabuemi Pemi (1 Treffe.) die Torschützen für Transmontanos waren: Osvaldo Ramos und Flávio Simäo Gomes Pacheco.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Timau Basel den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 15 Tore in drei Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Timau Basel sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Im Schnitt lässt das Team 1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Defensive 5 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Zahlreiche Gegentore sind für Transmontanos ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zwei Spielen, in denen die Defensive 13 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

In der Tabelle liegt Timau Basel weiterhin auf Rang 2. Das Team hat neun Punkte. Timau Basel feiert mit dem Sieg gegen Transmontanos bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat einmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Timau Basel spielt zum nächsten Mal daheim gegen US Olympia 1963 (Platz 7). Diese Begegnung findet am 11. September statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Unverändert liegt Transmontanos auf Rang 10. Das Team hat null Punkte. Transmontanos hat bisher nur verloren, nämlich zweimal.

Transmontanos tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von SC Steinen Basel an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 11. September statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: SV Transmontanos Basel - AS Timau Basel 2:6 (1:1) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 23. Flávio Simäo Gomes Pacheco 1:0. 46. Christ-Vie Kabuemi Pemi 1:1. 48. Osvaldo Ramos 2:1. 50. Egzon Krasniqi 2:2. 83. Sead Imeri 2:3. 85. Egzon Krasniqi 2:4. 88. Sead Imeri 2:5. 90. Sead Imeri 2:6. – Transmontanos: Eusébio Manuel Freitas Da Silva, Carlos Filipe Dias Cadime, Luis Filipe Florentino Dantas, Micael Manuel Pires, Ivan Daniel Pires Soares, Osvaldo Ramos, Rui Fernando Marinho Lopes, Nuno Miguel Ribeiro Dos Santos, Rui Jorge Gonçalves Macedo, Diogo Miguel Pereira De Lemos, Flávio Simäo Gomes Pacheco. – Timau Basel: Alessandro Italiano, Pajtim Kerimi, Elvidon Zeqiraj, Francesco Catale, Davide Mazzone, Egzon Krasniqi, Matheus Nascimento Ribeiro, Vlatko Todorovski, Mino Montalto, Christ-Vie Kabuemi Pemi, Sead Imeri. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

