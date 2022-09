3. Liga, Gruppe 2 Sebastian Rüst führt Bubendorf mit drei Toren zum Sieg gegen Gelterkinden Bubendorf gewinnt am Samstag zuhause gegen Gelterkinden 5:2.

Das erste Tor der Partie erzielte Nicolas Gentsch für Bubendorf. In der 6. Minute traf er zum 1:0. Sharujan Sachithananthan glich in der 8. Minute für Gelterkinden aus. Es hiess 1:1. In der 17. Minute war es an Sebastian Rüst, Bubendorf 2:1 in Führung zu bringen.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 27, als Nicola Zbinden für Gelterkinden erfolgreich war. In der 45. Minute gelang Sebastian Rüst der Führungstreffer zum 3:2 für Bubendorf. Erneut Sebastian Rüst traf in der 46. Minute auch zum 4:2 für Bubendorf. Das letzte Tor der Partie erzielte Janis Eggimann, der in der 67. Minute die Führung für Bubendorf auf 5:2 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Bubendorf den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.5 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Offensive 14 Tore erzielte.

Die Abwehr von Gelterkinden kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.8 (Rang 12).

In der Tabelle verbessert sich Bubendorf von Rang 9 auf 8. Das Team hat sechs Punkte. Bubendorf hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Bubendorf spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Reinach (Platz 13). Zu diesem Spiel kommt es am 18. September (16.45 Uhr, Fiechten, Reinach).

Gelterkinden rutscht in der Tabelle von Rang 13 auf 14. Das Team hat null Punkte. Gelterkinden muss bereits die vierte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Gelterkinden zuhause und zweimal auswärts.

Gelterkinden trifft im nächsten Spiel daheim auf SV Muttenz (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Mittwoch (14. September) statt (20.30 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: FC Bubendorf - FC Gelterkinden 5:2 (3:2) - Brühl, Bubendorf – Tore: 6. Nicolas Gentsch 1:0. 8. Sharujan Sachithananthan 1:1. 17. Sebastian Rüst 2:1. 27. Nicola Zbinden 2:2. 45. Sebastian Rüst 3:2. 46. Sebastian Rüst 4:2. 67. Janis Eggimann 5:2. – Bubendorf: Patrick Häfelfinger, Manuel Schaub, Mario Lenzin, Alex Schärli, Manuel Wagner, Nicolas Gentsch, Janis Eggimann, Manuel Jnglin, Alessio Di Benedetto, Noé Wahl, Sebastian Rüst. – Gelterkinden: Michael Fuhrer, Manuel Wiederkehr, Mike Weisskopf, Alexander Thommen, Timo Buess, Giulian Masi, Fation Balidemaj, Abdu Suleyman, Nicola Zbinden, Sharujan Sachithananthan, Adriano Maglio. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

