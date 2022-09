3. Liga, Gruppe 2 Sebastijan Miljanovic führt Münchenstein SC mit drei Toren zum Sieg gegen Gelterkinden Münchenstein SC setzt seine Siegesserie auch gegen Gelterkinden fort. Das 4:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das Skore eröffnete Elias Flores Alvarez in der 6. Minute. Er traf für Münchenstein SC zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 22. Minute, als Cédric Fleury für Gelterkinden traf. Sebastijan Miljanovic traf in der 40. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Münchenstein SC.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 52, als Manuel Wiederkehr für Gelterkinden erfolgreich war. Sebastijan Miljanovic schoss Münchenstein SC in der 54. Minute zur 3:2-Führung. In der 78. Minute traf Sebastijan Miljanovic bereits wieder. Er erhöhte auf 4:2 für Münchenstein SC.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Münchenstein SC sah Gürkan Satilmis (72.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Münchenstein SC weitere sechs gelbe Karten. Bei Gelterkinden erhielten Peppino Martin (6.), Fation Balidemaj (48.) und Timo Buess (63.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Münchenstein SC hat bislang häufig überzeugt: In drei Spielen hat sie total 14 Tore erzielt, was einem Schnitt von 4.7 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Gelterkinden ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

In der Tabelle liegt Münchenstein SC weiterhin auf Rang 2. Das Team hat neun Punkte. Münchenstein SC feiert mit dem Sieg gegen Gelterkinden bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat nie zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Im nächsten Spiel trifft Münchenstein SC in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte SV Muttenz. Die Partie findet am 11. September statt (11.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Gelterkinden liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 13. Das Team hat null Punkte. Gelterkinden hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Gelterkinden spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Bubendorf (Platz 10). Die Partie findet am 10. September statt (20.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: FC Gelterkinden - SC Münchenstein 2:4 (1:2) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 6. Elias Flores Alvarez 0:1. 22. Cédric Fleury 1:1. 40. Sebastijan Miljanovic 1:2. 52. Manuel Wiederkehr 2:2. 54. Sebastijan Miljanovic 2:3. 78. Sebastijan Miljanovic 2:4. – Gelterkinden: Michael Fuhrer, Timo Buess, Peppino Martin, Alexander Thommen, Manuel Wiederkehr, Fation Balidemaj, Yves Arnold, Sharujan Sachithananthan, Abdu Suleyman, Cédric Fleury, Adriano Maglio. – Münchenstein SC: Fazil Cakmakkiran, Antonijo Gjinovski, Gürkan Satilmis, Cihan Yayla, Cihan Balcin, Gentuar Gashi, Osman Arslan, Sebastijan Miljanovic, Liridon Sinani, Elias Flores Alvarez, Ahmet Uluisik. – Verwarnungen: 6. Peppino Martin, 34. Gürkan Satilmis, 36. Gentuar Gashi, 48. Fation Balidemaj, 60. Bryan Louzan Figueroa, 63. Timo Buess, 70. Osman Arslan, 74. Ermal Salihu, 85. Liridon Sinani – Ausschluss: 72. Gürkan Satilmis.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Datenstand: 03.09.2022 23:53 Uhr.

