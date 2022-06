4. Liga, Gruppe 4 Sieg für Binningen im Showdown gegen Kleinhüningen – Simon Herren mit Last-Minute-Treffer Binningen reiht Sieg an Sieg: Gegen Kleinhüningen hat das Team am Samstag bereits den neunten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1

Binningen geriet zunächst in Rückstand, als Dean Ledermann in der 49. Minute die zwischenzeitliche Führung für Kleinhüningen gelang. In der 56. Minute glich Binningen jedoch aus und ging in der 92. Minute in Führung. Torschützen waren Remo Hirschi und Simon Herren.

Bei Kleinhüningen gab es vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Binningen, nämlich für Simon Herren (74.).

Der Sturm von Binningen sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Durchschnittlich trifft die Offensive 5 Mal pro Partie.

Binningen rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Das Team hat nach 20 Spielen 52 Punkte auf dem Konto. Es macht einen Platz gut. Für Binningen ist es der neunte Sieg in Serie.

Für Binningen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Kleinhüningen ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. Das Team liegt mit 52 Punkten auf Rang 2. Kleinhüningen hat bisher 14mal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Kleinhüningen ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: VfR Kleinhüningen - SC Binningen b 1:2 (0:0) - Sportplatz Schorenmatte, Basel – Tore: 49. Dean Ledermann 1:0. 56. Remo Hirschi 1:1. 92. Simon Herren 1:2. – Kleinhüningen: Luca Schwab, Semir Erovic, Michael Senn, Luca Schmid, Manuel Antonio Barroso Gonçalves, Egzon Abazi, Valentin Roos, Yannick Bischof, Michael Monteiro Vaz, Dean Ledermann, Shuajb Destani. – Binningen: Florian Jenny, Alessio Enrique Ferrara, Philip Eggenberger, Simon Herren, Fynn Von Planta, Nils von Arb, Tim Klein, Lars Stücklin, Huseyin Gürgün, Leandro Koweindl, Benjamin Wirth. – Verwarnungen: 33. Michael Monteiro Vaz, 39. Dean Ledermann, 61. Luca Schmid, 74. Simon Herren, 87. Yannick Bischof.

