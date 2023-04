3. Liga, Gruppe 2 Sieg für Binningen im Showdown gegen Münchenstein SC Sieg für Binningen im Spitzenduell: Das zweitplatzierte Team gewinnt am Samstag auswärts gegen den drittklassierten Verein Münchenstein SC 3:1.

Das Skore eröffnete Francesco Biafora in der 24. Minute. Er traf für Binningen zum 1:0. Es war ein Elfmeter. In der 37. Minute baute Marvin Laissue den Vorsprung für Binningen auf zwei Tore aus (2:0). Die 48. Minute brachte für Münchenstein SC den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Eduard Gashi. Das letzte Tor der Partie fiel in der 100. Minute, als Remo Hirschi für Binningen auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Münchenstein SC gab es fünf gelbe Karten. Bei Binningen erhielten Manuel Escher (52.) und Nicolas Spörri (54.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Binningen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.7 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Binningen unverändert. 42 Punkte bedeuten Rang 2. Für Binningen ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Binningen in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Gelterkinden. Die Partie findet am 22. April statt (20.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Für Münchenstein SC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 38 Punkten auf Rang 3. Nach zwei Siegen in Serie verliert Münchenstein SC erstmals wieder. Münchenstein SC verlor zudem erstmals zuhause.

Für Münchenstein SC geht es zuhause gegen FC Schwarz-Weiss a (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 22. April statt (17.30 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: SC Münchenstein - SC Binningen b 1:3 (0:2) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 24. Francesco Biafora (Penalty) 0:1.37. Marvin Laissue 0:2. 48. Eduard Gashi 1:2. 100. Remo Hirschi 1:3. – Münchenstein SC: Fazil Cakmakkiran, Bryan Louzan Figueroa, Osman Arslan, Ali Maskan, Berat Kaya, Liridon Sinani, Eduard Gashi, Gentuar Gashi, Enes Palandizlar, Mehmet Cetin, Rilind Agushi. – Binningen: Florian Jenny, Manuel Escher, Benjamin Wirth, Philip Eggenberger, Marvin Laissue, David Zaugg, Tim Klein, Nicolas Spörri, Francesco Biafora, Leandro Koweindl, Fynn Von Planta. – Verwarnungen: 23. Berat Kaya, 39. Ali Maskan, 52. Manuel Escher, 54. Nicolas Spörri, 81. Gentuar Gashi, 92. Enes Palandizlar, 95. Mehmet Cetin.

