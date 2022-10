3. Liga, Gruppe 2 Sieg für Bubendorf nach fünf Niederlagen Gegen Laufen gewinnt Bubendorf am Samstag zum ersten Mal nach fünf Niederlagen in Folge. Das Team gewann zuhause 3:0.

Das Tor von Janis Eggimann in der 25. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Bubendorf. Mit seinem Tor in der 66. Minute brachte Tim Schneider Bubendorf mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Filipe Teixeira, der in der 76. Minute die Führung für Bubendorf auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Bubendorf hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.7 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 12 mit durchschnittlich 3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Bubendorf bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Bubendorf hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Bubendorf spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Oberdorf (Platz 14). Diese Begegnung findet am 5. November statt (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Für Laufen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 6. Für Laufen war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Laufen verlor zudem erstmals zuhause.

Laufen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Münchenstein (Platz 8). Diese Begegnung findet am 5. November statt (18.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Telegramm: FC Bubendorf - FC Laufen 3:0 (1:0) - Brühl, Bubendorf – Tore: 25. Janis Eggimann 1:0. 66. Tim Schneider 2:0. 76. Filipe Teixeira 3:0. – Bubendorf: Patrick Häfelfinger, Fabio Thommen, Severin Gentsch, Manuel Schaub, Manuel Wagner, Filipe Teixeira, Christian Preiswerk, Janis Eggimann, Thomas Hersperger, Alessio Di Benedetto, Alessio Restieri. – Laufen: Reto Giger, Benjamin Niederberger, Beat Spinnler, Emanuele Rosamilia, Michel Raidler, Andrin Steiner, Joel Noirjean, Dario Plattner, Björn Züger, David Guntern, Alessio Coscia. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

