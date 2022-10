3. Liga, Gruppe 2 Sieg für Dardania nach drei Niederlagen Nach drei Niederlagen in Folge hat Dardania am Samstag gegen Oberdorf einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 4:1.

Kenan Abazi eröffnete in der 17. Minute das Skore, als er für Dardania das 1:0 markierte. Dardania baute die Führung in der 27. Minute (Blend Shabani) weiter aus (2:0). Zum 1:2-Anschlusstreffer für Oberdorf kam es, als Elson Ademaj in der 28. Minute ins eigene Tor traf.

Per Penalty erhöhte Blend Shabani in der 46. Minute zum 3:1 für Dardania. Dardania konnte die Führung in der 72. Spielminute weiter ausbauen, als Lars Lägeler zum 4:1 ins eigene Gehäuse traf.

Gelbe Karten gab es bei Dardania für Zebur Qerimi (34.), Christian Ramaj (43.) und Shqiprim Salihi (64.). Eine Verwarnung gab es für Oberdorf, nämlich für Jan Weber (40.).

Dass Dardania gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen acht Spielen 1.6 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Dardania die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 14 mit durchschnittlich 5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Oberdorf ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 4.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Defensive 33 Tore hinnehmen musste (Rang 13).

Mit dem Sieg liegt Dardania neu nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Sechs Punkte bedeuten Rang 10. Das Team verbessert sich um drei Plätze. Neu am Tabellenende liegt FC Reinach. Dardania hat bisher zweimal gewonnen und sechsmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Dardania daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Münchenstein. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (17.30 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Nach der Niederlage findet sich Oberdorf unter dem Strich wieder. Das Team liegt mit vier Punkten auf Rang 13. Das ist ein Verlust von zwei Plätzen. Oberdorf hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Oberdorf trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Reinach (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Telegramm: FC Dardania - FC Oberdorf 4:1 (3:1) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 17. Kenan Abazi 1:0. 27. Blend Shabani 2:0. 28. Eigentor (Elson Ademaj) 2:1.46. Blend Shabani (Penalty) 3:1.72. Eigentor (Lars Lägeler) 4:1. – Dardania: Hüseyin Kemiklioglu, Fadil Jetishi, Kushtrim Kolgeci, Elson Ademaj, Besfort Gegaj, Christian Ramaj, Kenan Abazi, Zebur Qerimi, Gani Selishta, Blend Shabani, Erin Ziba. – Oberdorf: Cedric Krähenbühl, Ramon Hostettler, Andrin Alt, Lars Lägeler, Lucas Burri, Kasper Vos, Marko Bogdanovski, Andrea Pichler, Akishan Thavaratnam, Niels Thommen, Jan Weber. – Verwarnungen: 34. Zebur Qerimi, 40. Jan Weber, 43. Christian Ramaj, 64. Shqiprim Salihi.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.10.2022 23:03 Uhr.

