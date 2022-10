4. Liga, Gruppe 1 Sieg für Eiken im Showdown gegen Frenkendorf – Drei Treffer für Marc Troller Eiken reiht Sieg an Sieg: Gegen Frenkendorf hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:2

Ein Eigentor von Roberto Rizza brachte in der 8. Minute die 1:0-Führung für Frenkendorf. In der 23. Minute traf Marc Troller für Eiken zum 1:1-Ausgleich. In der 33. Minute war es erneut Marc Troller, der Eiken mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte.

Serge Siegrist sorgte in der 60. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Eiken. Eiken erhöhte in der 68. Minute seine Führung wiederum durch Marc Troller weiter auf 4:1. Den Schlussstand stellte Eren Tasdelen in der 90. Minute her, als er für Frenkendorf auf 2:4 verkürzte.

Gelbe Karten gab es bei Eiken für Marc Troller (64.) und Henk Van Heel (83.). Gelbe Karten gab es bei Frenkendorf für Berkan Patlar (50.) und Boze Mijoc (65.).

Dass Eiken viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen acht Spielen hat Eiken durchschnittlich 3.9 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Frenkendorf lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Eiken. Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 3).

Eiken liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach acht Spielen bei 20 Punkten. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Eiken hat bisher sechsmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Eiken bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Pratteln. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Frenkendorf ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Nach sechs Siegen in Serie verliert Frenkendorf erstmals wieder.

Für Frenkendorf geht es auf fremdem Terrain gegen FC Kaiseraugst (Platz 4) weiter. Die Partie findet am Mittwoch (12. Oktober) statt (20.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Telegramm: FC Eiken - FC Frenkendorf 4:2 (2:1) - Sportanlage Netzi, Eiken, – Tore: 8. Eigentor (Roberto Rizza) 0:1.23. Marc Troller 1:1. 33. Marc Troller 2:1. 60. Serge Siegrist 3:1. 68. Marc Troller 4:1. 90. Eren Tasdelen 4:2. – Eiken: Martin Wüthrich, Sandro Schlatter, Raffael Rohrer, Roberto Rizza, Dario Amsler, Serge Siegrist, Pascal Näff, Silvan Saladin, Lawrence Roskosch, Fabian Wüthrich, Marc Troller. – Frenkendorf: Roy Gradl, Berkan Patlar, Fabio Pongan, Miroslav Bonko, Giuseppe Colangelo, Denny Gari, Michel Probst, Denis Josic, Kagiso Schnyder, Boze Mijoc, Ramon Schilt. – Verwarnungen: 50. Berkan Patlar, 64. Marc Troller, 65. Boze Mijoc, 83. Henk Van Heel.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Datenstand: 09.10.2022 05:49 Uhr.

