4. Liga, Gruppe 3 Sieg für Ettingen nach drei Niederlagen Erfolgserlebnis für Ettingen: Nach drei Niederlagen in Folge siegt das Team am Samstag zuhause gegen Oberwil 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Ettingen: Lukas Erzer brachte seine Mannschaft in der 39. Minute 1:0 in Führung. Mit einem weiteren Tor erhöhte Lukas Erzer für Ettingen auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade zwei Minuten. Ettingen erhöhte in der 78. Minute seine Führung durch Fabio Lyrer weiter auf 3:0. Den Schlussstand stellte Manuel Opprecht in der 86. Minute her, als er für Oberwil auf 1:3 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Ettingen, nämlich für Steve Bollier (73.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Oberwil, Cédric Hartmann (81.) kassierte sie.

Dass Ettingen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 22 Spielen hat Ettingen durchschnittlich 3.3 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Ettingen nicht verändert. 42 Punkte bedeuten Rang 3. Ettingen hat bisher 13mal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Ettingen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Oberwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 33 Punkten auf Rang 6. Oberwil hat bisher neunmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Oberwil ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Ettingen - FC Oberwil 3:1 (2:0) - Sportanlage Hintere Matten, Ettingen – Tore: 39. Lukas Erzer 1:0. 41. Lukas Erzer 2:0. 78. Fabio Lyrer 3:0. 86. Manuel Opprecht 3:1. – Ettingen: Luca Reck, Ramon Müller, Cedric Planella, Steve Bollier, Benjamin Kohler, Sven Frei, Luca D Aurelio, Loris Glanzmann, Lukas Erzer, Fabio Lyrer, Michel Aebi. – Oberwil: Ivica Ohnjec, Thierry Geissmann, Timo Grütter, Deniz Kececi, Pascal Wellig, Nunzio Incognito, Matthias Mächler, Eloy Seoane Sanchez, Jan Studinger, Lorenzo Agostini, Dominic Boltshauser. – Verwarnungen: 73. Steve Bollier, 81. Cédric Hartmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.06.2022 22:29 Uhr.