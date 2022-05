4. Liga, Gruppe 1 Sieg für Frenkendorf im Showdown gegen Eiken – Später Siegtreffer durch Vittorio Ciaramella Eiken lag gegen Frenkendorf deutlich vorne, nämlich 2:0 (13. Minute) und 3:1 (64. Minute) - und verlor dennoch. Frenkendorf feiert einen 4:3-Heimsieg.

Das Skore eröffnete Joshua Häsler in der 7. Minute. Er traf für Eiken zum 1:0. Eiken baute die Führung in der 13. Minute (Silvan Saladin) weiter aus (2:0). In der 52. Minute gelang Frenkendorf (Vittorio Ciaramella) der Anschlusstreffer (1:2).

Per Penalty erhöhte Silvan Saladin in der 64. Minute zum 3:1 für Eiken. In der 72. Minute gelang Frenkendorf (Kagiso Schnyder) der Anschlusstreffer (2:3). Frenkendorf glich in der 81. Minute durch Ginildo Napoleao Dos Reis aus. In den Schlussminuten machte Vittorio Ciaramella alles klar. Sein Treffer in der 86. Minute zum 4:3 sicherte Frenkendorf den Sieg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Eiken für Pascal Näff (65.) und André Rickenmann (86.). Eine Verwarnung gab es für Frenkendorf, nämlich für Boze Mijoc (76.).

Frenkendorf hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.7 Tore pro Partie.

In der Regel kassiert Eiken nicht so viele Tore wie gegen Frenkendorf. Total liess das Team 28 Tore in 19 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.3 Toren pro Spiel (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Frenkendorf nicht verändert. Das Team liegt mit 39 Punkten auf Rang 3. Frenkendorf hat bisher 13mal gewonnen und sechsmal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Frenkendorf auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Diegten Eptingen. Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (19.45 Uhr, Hofmatt, Diegten).

Für Eiken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 42 Punkten auf Rang 2. Eiken hat bisher 13mal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Eiken daheim mit FC Rheinfelden 1909 (Platz 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (20.00 Uhr, Sportanlage Netzi, Eiken,).

Telegramm: FC Frenkendorf - FC Eiken 4:3 (0:2) - Sportplatz Kittler, Frenkendorf – Tore: 7. Joshua Häsler 0:1. 13. Silvan Saladin 0:2. 52. Vittorio Ciaramella 1:2. 64. Silvan Saladin (Penalty) 1:3.72. Kagiso Schnyder 2:3. 81. Ginildo Napoleao Dos Reis 3:3. 86. Vittorio Ciaramella 4:3. – Frenkendorf: Roy Gradl, Gianluca Padula, Fabio Pongan, Leandro Chiumiento, Denny Gari, Kagiso Schnyder, Lasse Spycher, Denis Josic, Boze Mijoc, Timo Patrik Helbling, Vittorio Ciaramella. – Eiken: Martin Wüthrich, Raffael Rohrer, André Rickenmann, Roberto Rizza, Pascal Näff, Heinz Gärtner, Joshua Häsler, Lawrence Roskosch, Silvan Saladin, Fabian Wüthrich, Marc Troller. – Verwarnungen: 65. Pascal Näff, 76. Boze Mijoc, 86. André Rickenmann.

