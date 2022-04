4. Liga, Gruppe 1 Sieg für Laufenburg-Kaisten nach drei Niederlagen Virtus Liestal lag gegen Laufenburg-Kaisten deutlich vorne, nämlich 2:0 (28. Minute) - und verlor dennoch. Laufenburg-Kaisten feiert einen 4:2-Heimsieg.

(chm)

Florian Gaschen eröffnete in der 6. Minute das Skore, als er für Virtus Liestal das 1:0 markierte. Virtus Liestal baute die Führung in der 28. Minute (Stefano Petrucci) weiter aus (2:0). In der 31. Minute gelang Laufenburg-Kaisten (Marco Schönenberger) der Anschlusstreffer (1:2).

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 48, als Jannik Näf für Laufenburg-Kaisten erfolgreich war. Vincenzo Fiore erzielte in der 72. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Laufenburg-Kaisten. In der 76. Minute sorgte Janis Senn für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Laufenburg-Kaisten.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Laufenburg-Kaisten. Bei Virtus Liestal erhielten Jonatan De Simone (50.) und Nico De Simone (51.) eine gelbe Karte.

Dass Laufenburg-Kaisten gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 15 Spielen 1.6 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Laufenburg-Kaisten die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Laufenburg-Kaisten rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Laufenburg-Kaisten hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Laufenburg-Kaisten auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Oberdorf. Die Partie findet am 30. April statt (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Für Virtus Liestal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 6. Für Virtus Liestal war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Virtus Liestal geht es in einem Heimspiel gegen FC Pratteln (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (17.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Telegramm: FC Laufenburg-Kaisten - AC Virtus Liestal 4:2 (1:2) - Blauen, Laufenburg – Tore: 6. Florian Gaschen 0:1. 28. Stefano Petrucci 0:2. 31. Marco Schönenberger 1:2. 48. Jannik Näf 2:2. 72. Vincenzo Fiore 3:2. 76. Janis Senn 4:2. – Laufenburg-Kaisten: Christian Truog, Lennard Weiss, Jannik Näf, Giuseppe Iudici, Stefan Oberlin, Vincenzo Fiore, Simon Schmid, Tiago Concalves Costa, Dashnor Hoti, Marco Schönenberger, Steven Winter. – Virtus Liestal: Florian Gaschen, Alessandro Allegra, Alexandere Burkhalter, Ognien Colovic, Stefano Gigliotti, Lars Kistler, Jonatan De Simone, Stefano Petrucci, Nico De Simone, Andrea Lorenzo Blasi, Hamid Zohouri. – Verwarnungen: 50. Jonatan De Simone, 51. Nico De Simone, 65. Stefan Oberlin, 82. Vasco Dos Santos Cardia, 87. Simon Schmid, 91. Ricardo Antonio Figueiredo Abrantes.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2022 23:26 Uhr.