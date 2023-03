4. Liga, Gruppe 1 Sieg für Laufenburg-Kaisten nach drei Niederlagen Gegen Virtus Liestal gewinnt Laufenburg-Kaisten am Samstag zum ersten Mal nach drei Niederlagen in Serie. Das Team gewann zuhause 3:1.

Laufenburg-Kaisten ging in der 20. Spielminute durch Francesco Buccheri in Führung, ehe Virtus Liestal in der 35. Minute (Simon Mirakaj) der Ausgleich gelang. Janis Senn brachte Laufenburg-Kaisten 2:1 in Führung (75. Minute). In der 94. Minute erhöhte Benjamin Etter auf 3:1 für Laufenburg-Kaisten.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Laufenburg-Kaisten machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 7. Laufenburg-Kaisten hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt. Laufenburg-Kaisten siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Laufenburg-Kaisten auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Eiken. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (18.00 Uhr, Sportanlage Netzi, Eiken,).

Für Virtus Liestal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 5. Virtus Liestal hat bisher fünfmal gewonnen und siebenmal verloren.

Virtus Liestal spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Oberdorf (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (17.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Telegramm: FC Laufenburg-Kaisten - AC Virtus Liestal 3:1 (1:1) - Blauen, Laufenburg – Tore: 20. Francesco Buccheri 1:0. 35. Simon Mirakaj (Penalty) 1:1.75. Janis Senn 2:1. 94. Benjamin Etter 3:1. – Laufenburg-Kaisten: Janik Näf, Benjamin Etter, Dashnor Hoti, Nedeljko Brankovic, Raphael Sigstein, Janis Senn, Steve Grossenbacher, Tiago Goncalves Costa, Antonio Fiore, Vincenzo Fiore, Kevin Gajic. – Virtus Liestal: Alessandro Allegra, Riccardo Basile, Simon Mirakaj, Francesco Pingitore, Francesco Andreano, David Bürki, Cyrill Ilg, Leonardo Tufilli, Mattia Tufilli, Nico De Simone, Alessio Nucerito. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

