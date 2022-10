Frauen 3. Liga Sieg für Möhlin-Riburg/ACLI im Showdown gegen Bubendorf – Nyome Baio trifft spät zum Sieg Das erstplatzierte Team Möhlin-Riburg/ACLI hat am Samstag im Duell zweier Topteams den zweitklassierten Verein Bubendorf auswärts 2:1 besiegt.

(chm)

Möhlin-Riburg/ACLI geriet zunächst in Rückstand, als Erlisa Ibraimi in der 29. Minute die zwischenzeitliche Führung für Bubendorf gelang. In der 42. Minute glich Möhlin-Riburg/ACLI jedoch aus und ging in der 81. Minute in Führung. Torschützinnen waren Ariane Schmid und Nyome Baio.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Möhlin-Riburg/ACLI weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.1 Mal pro Partie.

Unverändert liegt Möhlin-Riburg/ACLI nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach neun Spielen bei 18 Punkten. Für Möhlin-Riburg/ACLI ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Möhlin-Riburg/ACLI gingen unentschieden aus.

Möhlin-Riburg/ACLI spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SV Muttenz (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 2. April ( Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Nach der Niederlage büsst Bubendorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 3. Für Bubendorf war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Bubendorf zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Concordia Basel. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (10.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: FC Bubendorf - Team Fricktal 1:2 (1:1) - Brühl, Bubendorf – Tore: 29. Erlisa Ibraimi 1:0. 42. Ariane Schmid 1:1. 81. Nyome Baio 1:2. – Bubendorf: Léonie Bürgin, Jael Scheibler, Nathalie Wirz, Patricia Hartmann, Nina Kosmerlj, Nina Waldmeier, Ramona Thommen, Karin Sprunger, Laura Sharon Schaub, Cynthia Weber, Erlisa Ibraimi. – Möhlin-Riburg/ACLI: Seraina Wolf, Selina Grenacher, Erin Keser, Isabella Galetta, Zoé Beck, Alessia Magliocca, Samira Leila Erni, Daniela Markovic, Ariane Schmid, Karin Ciapponi, Nyome Baio. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Datenstand: 30.10.2022 00:59 Uhr.

