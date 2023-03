3. Liga, Gruppe 1 Sieg für Nordstern im Showdown gegen Rossoneri Das drittplatzierte Team Nordstern hat am Sonntag im Duell zweier Topteams den zweitklassierten Verein Rossoneri zuhause 2:0 besiegt.

(chm)

Nordstern entschied die Partie durch einen Doppelschlag: Zunächst war Euron Beqiri in der 66. Minute erfolgreich, dann traf Argjend Turkaj zwei Minuten später zum 2:0.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Nordstern. Gelbe Karten gab es bei Rossoneri für Francesco Rizzo (30.) und Alessio Scalone (77.).

In seiner Gruppe hat Nordstern den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.9 Mal pro Partie.

Nordstern liegt nach Spiel 14 auf Rang 3.

Auf Nordstern wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Allschwil, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 18. März statt (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Rossoneri reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein.

Rossoneri spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Schwarz-Weiss b (Rang 12). Die Partie findet am 18. März statt (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: FC Nordstern BS - AC Rossoneri 2:0 (0:0) - Rankhof, Basel – Tore: 66. Euron Beqiri 1:0. 68. Argjend Turkaj 2:0. – Nordstern: Kostandin Pando, Semi Trabelsi, Aaron Bran, Rrezart Agushi, Patrice Bossert, Djeljalj Jashari, Raul Will Aracena, Enes Golos, Muhamet Iseni, Euron Beqiri, Argjend Turkaj. – Rossoneri: Salem Fahdy, Erik Blakaj, Mirco Melita, Özgür Cansa Düzgünkaya, Manuel Brogly, Gleison Silva dos Santos, Alessio Santo, Tiago José Soares Ribeiro, Carlos Pinto Da Silva, Francesco Rizzo, Leandro Ferreira. – Verwarnungen: 8. Euron Beqiri, 24. Enes Golos, 30. Francesco Rizzo, 75. Kostandin Pando, 77. Alessio Scalone, 88. Argjend Turkaj, 94. Reto Fluri.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.03.2023 04:02 Uhr.

