2. Liga Sieg für Pratteln im Showdown gegen Allschwil – Robin Manuel Risch trifft zum Sieg Pratteln reiht Sieg an Sieg: Gegen Allschwil hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 1:0

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Robin Manuel Risch traf in der 70. Minute zum 1:0.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Allschwil. Bei Pratteln erhielten Luca Sarro (43.), Talha Esastürk (56.) und Uros Ilic (76.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Pratteln den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 36 Tore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match.

Unverändert liegt Pratteln nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 13 Spielen hat das Team 34 Punkte. Für Pratteln ist es der vierte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Pratteln in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Möhlin-Riburg/ACLI. Diese Begegnung findet am Mittwoch (23. März) statt (20.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Nach der Niederlage büsst Allschwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 28 Punkten auf Rang 3. Nach vier Siegen in Serie verliert Allschwil erstmals wieder.

Allschwil spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SV Sissach (Rang 11). Das Spiel findet am 26. März statt (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Pratteln - FC Allschwil 1:0 (0:0) - In den Sandgruben, Pratteln – Tor: 70. Robin Manuel Risch 1:0. – Pratteln: Salem Fahdy, Talha Esastürk, Alexandre Costa Da Silva, Andres Alejandro Sandoval Murillo, Luca Sarro, Gabriele Stefanelli, Meriton Neziraj, Uros Ilic, Riccardo Costanzo, Yannic Cotting, Robin Manuel Risch. – Allschwil: Lino Heitz, Jasmin Mbatchou, Valdrin Salihu, Lukas Bitter, Marco Schmid, Roberto Farinha Silva, Nico Lomma, Sidy Dieng, Joel Schuler, Nico Scheibler, Robin Nüssli. – Verwarnungen: 27. Roberto Farinha Silva, 43. Luca Sarro, 56. Talha Esastürk, 76. Uros Ilic, 90. Robin Nüssli, 92. Lukas Bitter, 93. Joel Schuler.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Aesch - FC Reinach 2:1, FC Gelterkinden - FC Amicitia Riehen 1:0, FC Möhlin-Riburg/ACLI - FC Dardania 3:1, SV Sissach - FC Birsfelden 2:1, FC Pratteln - FC Allschwil 1:0

Tabelle: 1. FC Pratteln 13 Spiele/34 Punkte (36:11). 2. FC Aesch 13/30 (44:16), 3. FC Allschwil 13/28 (33:12), 4. FC Reinach 13/22 (30:27), 5. BSC Old Boys 12/18 (20:19), 6. FC Dardania 13/17 (27:33), 7. FC Wallbach-Zeiningen 12/16 (23:22), 8. FC Möhlin-Riburg/ACLI 13/16 (24:24), 9. SV Muttenz 12/15 (27:30), 10. FC Gelterkinden 13/14 (21:28), 11. SV Sissach 13/9 (21:44), 12. FC Amicitia Riehen 13/8 (11:28), 13. FC Birsfelden 13/4 (15:38), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2022 14:33 Uhr.