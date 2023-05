3. Liga, Gruppe 2 Sieg für Schwarz-Weiss nach drei Niederlagen Erfolgserlebnis für Schwarz-Weiss: Nach drei Niederlagen in Serie siegt das Team am Samstag zuhause gegen Bubendorf 3:0.

(chm)

Elia Niederer brachte Schwarz-Weiss 1:0 in Führung (8. Minute). Sol Liechti sorgte in der 29. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Schwarz-Weiss. Das letzte Tor der Partie erzielte Baltasar Thrier, der in der 64. Minute die Führung für Schwarz-Weiss auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Manuel Wagner von Bubendorf erhielt in der 28. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Schwarz-Weiss zu den Besten: Total liess das Team 34 Tore in 23 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.5 Toren pro Spiel (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Bubendorf ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 23 Spielen, in denen die Defensive 63 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Die Tabellensituation hat sich für Schwarz-Weiss nicht verändert. Das Team liegt mit 38 Punkten auf Rang 6. Schwarz-Weiss hat bisher zwölfmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Schwarz-Weiss geht es auswärts gegen FC Laufen (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am Donnerstag (25. Mai) statt (20.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Mit der Niederlage rückt Bubendorf in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 24 Punkten neu Platz 10. Bubendorf hat bisher siebenmal gewonnen, 13mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bubendorf daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Breitenbach. Die Partie findet am 27. Mai statt (17.30 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss a - FC Bubendorf 3:0 (2:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 8. Elia Niederer 1:0. 29. Sol Liechti 2:0. 64. Baltasar Thrier 3:0. – Schwarz-Weiss: Yves Lampart, Noah Böni, Elia Niederer, Rrap Cerkini, Gian Andrea De Nisco, Serge Müller, Patrick Ruas Dias, Luca Brunner, Baltasar Thrier, Sven Ramseyer, Sol Liechti. – Bubendorf: Silas Ackermann, Manuel Wagner, Alex Schärli, Manuel Schaub, Sinan Bloch, Fabio Filipe Rita Costa, Christian Preiswerk, Alessio Di Benedetto, Tim Schneider, André Gaudin, Janis Eggimann. – Verwarnungen: 28. Manuel Wagner.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.05.2023 00:20 Uhr.