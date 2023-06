4. Liga, Gruppe 2 Sieg für Srbija 1968 nach drei Niederlagen – Münchenstein FC verliert nach vier Siegen Gegen Münchenstein FC gewinnt Srbija 1968 am Sonntag zum ersten Mal nach drei Niederlagen in Folge. Das Team gewann zuhause 2:0.

(chm)

Andrin Spring brachte Münchenstein FC 1:0 in Führung (32. Minute). Das letzte Tor der Partie fiel in der 56. Minute, als Mahir Ali Calhan die Führung für Münchenstein FC auf 2:0 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Srbija 1968 erhielt: Sasa Puric (27.) die einzige gelbe Karte bei Münchenstein FC erhielt: David Wenger (44.)

Trotz dem Sieg hat Srbija 1968 in der Tabelle Plätze verloren und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 9 (-1). Srbija 1968 hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Srbija 1968 spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Ferad (Platz 4). Das Spiel findet am 11. Juni statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Münchenstein FC macht trotz der Niederlage in der Tabelle einen kleinen Sprung um einen Platz nach vorne und liegt neu mit 32 Punkten auf Rang 3. Münchenstein FC hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Münchenstein FC spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Dornach b (Rang 10). Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (17.30 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: FC Srbija 1968 - FC Münchenstein a 2:0 (1:0) - Rankhof, Basel – Tore: 32. Andrin Spring 1:0. 56. Mahir Ali Calhan 2:0. – Srbija 1968: Milos Tintor, Vuk Pavkovic, Marko Drakul, Davor Cvijetic, Sasa Puric, Igor Antonijevic, Nikola Puric, Marko Vulin, Nikola Milenkovic, Marko Perisic, Dominik Ansmann. – Münchenstein FC: Adrian Stefan Sciuto, David Wenger, Nicolas Menz, Dario Muchenberger, Nico Hauser, Davide Febbraio, Sandro Menegola, Daniel Garcia Dos Santos, Andrin Spring, Cyril Neuhaus, Fabio Vigorito. – Verwarnungen: 27. Sasa Puric, 44. David Wenger.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2023 23:44 Uhr.