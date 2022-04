3. Liga, Gruppe 2 Sieg für Timau Basel im Showdown gegen Rheinfelden – Efraim Benoit Ferreira trifft dreimal Timau Basel setzt seine Siegesserie auch gegen Rheinfelden fort. Das 4:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den 14. Vollerfolg in Folge.

Loris Sellaro erzielte in der 29. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Timau Basel. In der 47. Minute baute Efraim Benoit Ferreira den Vorsprung für Timau Basel auf zwei Tore aus (2:0). Timau Basel baute in der 57. Minute die Führung für Timau Basel weiter aus: Torschütze war erneut Efraim Benoit Ferreira. Der gleiche Efraim Benoit Ferreira war auch für das 4:0 Timau Basel verantwortlich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Timau Basel für Aritz Charles Nieto (32.) und Armando Langone (77.). Rheinfelden blieb ohne Karte.

Dass Timau Basel viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 19 Spielen hat Timau Basel durchschnittlich 4.3 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Timau Basel nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 19 Spielen bei 52 Punkten. Für Timau Basel ist es der 14. Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Timau Basel daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das siebtplatzierte FC Münchenstein. Das Spiel findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Für Rheinfelden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 40 Punkten auf Rang 2. Rheinfelden hat bisher 13mal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Rheinfelden geht es auswärts gegen NK Alkar (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Mai (15.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - AS Timau Basel 0:4 (0:2) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 29. Loris Sellaro 0:1. 47. Efraim Benoit Ferreira 0:2. 57. Efraim Benoit Ferreira 0:3. 78. Efraim Benoit Ferreira 0:4. – Rheinfelden: Raphael Rua, Lucas Berger, Marc Rügge, Nick Menzinger, Jonas Ammann, Noah Kempfer, Erik Ammann, Jérôme Marti, Lucca Spohn, Levent Hasani, Jusuf Zera. – Timau Basel: Andre Joaquim Brito Neto, Daniel Atanasovski, Yaya Sane Diedhiou, Aritz Charles Nieto, Domenico Seminara, Ivan Vasic, Betim Bislimi, Omar Mulabdic, Efraim Benoit Ferreira, Marco Aluisi, Loris Sellaro. – Verwarnungen: 32. Aritz Charles Nieto, 73. Jonas Ammann, 77. Armando Langone.

