3. Liga, Gruppe 1 Sieg für Zwingen nach drei Niederlagen – Siegtreffer durch Pravin Manotheepan Nach drei Niederlagen in Serie hat Zwingen am Samstag gegen Therwil einen Sieg feiern können. Das Team gewann auswärts 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Zwingen gelang Pravin Manotheepan in der 68. Minute. In der 22. Minute hatte Kevin Iyadurai Zwingen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Therwil fiel in der 39. Minute durch Morris Kessler.

Bei Zwingen erhielten Sandro Piatti (63.) und Steven Santheyapillai (70.) eine gelbe Karte. Bei Therwil erhielten Kim Handschin (46.) und Raphael Suter (86.) eine gelbe Karte.

Zwingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 10. Zwingen hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Zwingen daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Nordstern BS. Diese Begegnung findet am 22. April statt (16.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Mit der Niederlage rückt Therwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 16 Punkten neu Platz 12. Nach zwei Siegen in Serie verliert Therwil erstmals wieder.

Therwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Liestal (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (17.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Telegramm: FC Therwil - FC Zwingen 1:2 (1:1) - Känelboden, Therwil – Tore: 22. Kevin Iyadurai 0:1. 39. Morris Kessler 1:1. 68. Pravin Manotheepan 1:2. – Therwil: Christoph Hess, David Flückiger, Michel Rohrbach, Asvin Ehsan, Gregor Schaffter, Ivan Darms, Basil Schubiger, Kim Handschin, Morris Kessler, Jannis Reimer, Noah Gellert. – Zwingen: Silvan Lüscher, Luca Labhart, Steven Santheyapillai, Dominique Tschabold, Pravin Manotheepan, Fabian Brunner, Nicola Spano, Jonas Nussbaumer, Patrick Müller, Sandro Piatti, Kevin Iyadurai. – Verwarnungen: 46. Kim Handschin, 63. Sandro Piatti, 70. Steven Santheyapillai, 86. Raphael Suter.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2023 21:26 Uhr.