3. Liga, Gruppe 2 Sieg und erste Punkte für Oberdorf gegen Gelterkinden Sieg für Oberdorf: Gegen Gelterkinden gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 18 Minuten: Michael Lohner eröffnete in der 60. Minute das Skore, als er für Oberdorf das 1:0 markierte. Jordan Hachenberger erhöhte in der 64. Minute zur 2:0-Führung für Oberdorf. Joël Hänggi brachte Gelterkinden in der 78. Minute auf ein Tor heran. Das 1:2 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Oberdorf gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Gelterkinden für Laurent Rosset (45.) und Giulian Masi (92.).

In der Tabelle steht Oberdorf nach dem zweiten Spiel auf Rang 8. Im nächsten Spiel kriegt es Oberdorf daheim mit seinem Tabellennachbarn SV Muttenz (Platz 9) zu tun. Diese Begegnung findet am Donnerstag (1. September) statt (20.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Gelterkinden reiht sich nach dem Spiel auf Rang 13 ein. Mit dem sechstplatzierten SC Münchenstein kriegt es Gelterkinden als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (17.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: FC Gelterkinden - FC Oberdorf 1:2 (0:0) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 60. Michael Lohner 0:1. 64. Jordan Hachenberger 0:2. 78. Joël Hänggi 1:2. – Gelterkinden: Michael Fuhrer, Manuel Wiederkehr, Alexander Thommen, Yannick Brogle, Timo Buess, Giulian Masi, Fation Balidemaj, Fabio Hammernick, Mike Kaufmann, Sharujan Sachithananthan, Adriano Maglio. – Oberdorf: Cedric Krähenbühl, Niels Thommen, Andrin Alt, Ramon Krattiger, Lucas Burri, Andrea Pichler, Joel Richner, Kasper Vos, Tiago José Soares Ribeiro, Jordan Hachenberger, Michael Lohner. – Verwarnungen: 45. Laurent Rosset, 54. Liam Wenger, 57. Ramon Krattiger, 66. Jordan Hachenberger, 72. Andrin Alt, 92. Giulian Masi.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 23:50 Uhr.