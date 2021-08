4. Liga, Gruppe 4 Sieg und erste Punkte für Schwarz-Weiss gegen Türkgücü Basel – Später Siegtreffer durch Fabio Gil Schwarz-Weiss siegt zuhause 4:3 gegen Türkgücü Basel im zweiten Spiel der Saison.

(chm)

Den Auftakt machte Alessandro Zarola, der in der 17. Minute für Schwarz-Weiss zum 1:0 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 48, als Salih Öztürk für Türkgücü Basel erfolgreich war. Simeon Jackman erzielte in der 51. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Schwarz-Weiss.

Gleichstand war in der 56. Minute hergestellt: Tarik Ikican traf für Türkgücü Basel. In der 70. Minute gelang Alessandro Zarola der Führungstreffer zum 3:2 für Schwarz-Weiss. Der Ausgleich für Türkgücü Basel fiel in der 80. Minute (Emre Karatas). Kurz vor Schluss, in der 82. Minute traf Fabio Gil zum 4:3-Siegestreffer für Schwarz-Weiss.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Türkgücü Basel für Ahmet Poyraz (12.), Emre Karatas (55.) und Tarik Ikican (77.). Schwarz-Weiss behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Tabelle steht Schwarz-Weiss nach dem zweiten Spiel auf Rang 4 (drei Punkte). Schwarz-Weiss spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Steinen Basel b. Zu diesem Spiel kommt es am 5. September (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Türkgücü Basel steht mit drei Punkten auf Rang 8. Türkgücü Basel trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf das stark gestartete Team FF Brüglingen Basel. Diese Begegnung findet am 5. September statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss - FC Türkgücü Basel 4:3 (1:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 17. Alessandro Zarola 1:0. 48. Salih Öztürk 1:1. 51. Simeon Jackman 2:1. 56. Tarik Ikican 2:2. 70. Alessandro Zarola 3:2. 80. Emre Karatas 3:3. 82. Fabio Gil 4:3. – Schwarz-Weiss: Zeno Lützenburger, Alexandre Flores Rodrigues, Julian Tanner, Ralf Hartmann, Laurin Van der Haegen, Yannik Traub, Simeon Jackman, Nuno Miguel De Moura, Tim Pfirter, Matteo Paonessa, Ruben Boss. – Türkgücü Basel: Hüseyin Kemiklioglu, Ahmet Poyraz, Tarik Ikican, Arif Sen, Deniz Kaya, Murat Argin, Eren Yagcioglu, Salih Öztürk, Muhammed Salih Firat, Emre Karatas, Bera Pasa Öztürk. – Verwarnungen: 12. Ahmet Poyraz, 55. Emre Karatas, 77. Tarik Ikican.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FF Brüglingen Basel - FC Bosna Basel 1:2, FC Schwarz-Weiss - FC Türkgücü Basel 4:3, SC Binningen b - US Bottecchia BS 6:0

Tabelle: 1. FC Bosna Basel 2 Spiele/6 Punkte (5:1). 2. VfR Kleinhüningen 2/6 (7:4), 3. FF Brüglingen Basel 2/3 (6:5), 4. FC Schwarz-Weiss 2/3 (4:6), 5. SC Binningen b 2/3 (8:3), 6. AS Timau Basel 2/3 (6:7), 7. SC Steinen Basel b 2/3 (6:5), 8. FC Türkgücü Basel 2/3 (6:6), 9. US Bottecchia BS 1/0 (0:6), 10. FC Dardania 1/0 (3:5), 11. FC Allschwil 2/0 (3:6), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 18:59 Uhr.