3. Liga, Gruppe 1 Silas Lovato führt Oberwil mit drei Toren zum Sieg gegen Gelterkinden Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 12) ist Oberwil am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Gelterkinden gerecht geworden und hat zuhause 4:1 gewonnen.

(chm)

Das Skore eröffnete Silas Lovato in der 8. Minute. Er traf für Oberwil zum 1:0. Alexander Thommen glich in der 46. Minute für Gelterkinden aus. Es hiess 1:1. In der 61. Minute war es an Silas Lovato, Oberwil 2:1 in Führung zu bringen.

Wiederum Silas Lovato erhöhte in der 92. Minute auf 3:1 für Oberwil. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Alessio Forgione in der 94. Minute, als er für Oberwil zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Oberwil gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Gelterkinden für Luca Altorfer (58.) und Abdu Suleyman (79.).

In der Abwehr gehört Oberwil zu den Besten: Total liess das Team 25 Tore in 19 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.3 Toren pro Spiel (Rang 2).

Zahlreiche Gegentore sind für Gelterkinden ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.9 (Rang 12).

Oberwil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 39 Punkten auf Rang 2. Oberwil hat bisher zwölfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Oberwil in einem Auswärtsspiel mit FC Concordia Basel (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Mai (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Für Gelterkinden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 12. Für Gelterkinden war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Gelterkinden tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Therwil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 30. April statt (19.30 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: FC Oberwil - FC Gelterkinden 4:1 (1:1) - Eisweiher, Oberwil – Tore: 8. Silas Lovato 1:0. 46. Alexander Thommen 1:1. 61. Silas Lovato 2:1. 92. Silas Lovato 3:1. 94. Alessio Forgione 4:1. – Oberwil: Pascal Michel, Yves Wenker, Thierry Geissmann, Adrian Bayerl, Florian Stiegeler, Colin Meyer, Cédric Saladin, Robin Kern, Nicolas Flaig, Silas Lovato, Alessio Forgione. – Gelterkinden: Michael Fuhrer, Yafiet Debesay, Alexander Thommen, Manuel Wiederkehr, Luca Altorfer, Joel Schmid, Kilian Fischer, Fabio Hammernick, Noa Merz, Marek Binjas, Marco Erny. – Verwarnungen: 8. Silas Lovato, 58. Luca Altorfer, 61. Matthias Mächler, 79. Abdu Suleyman, 87. Thierry Geissmann, 90. Adrian Bayerl.

