4. Liga, Gruppe 1 Sissach gewinnt deutlich gegen Rheinfelden Sieg für Sissach: Gegen Rheinfelden gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:0.

(chm)

In der 42. Minute war es an Dominic Hunziker, Sissach 1:0 in Führung zu bringen. Nicola Lucini sorgte in der 52. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Sissach. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Dominic Hunziker in der 65. Minute, als er für Sissach zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Sissach sah Andreja Miletic (93.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Andreja Miletic (46.), Davide Bortolas (89.) und Fidan Hajdari (90.). Rheinfelden behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Abwehr von Rheinfelden kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.9 (Rang 9).

Keine Änderung in der Tabelle für Sissach: Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 11. Sissach hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Sissach siegte zudem erstmals auswärts.

Für Sissach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Wallbach-Zeiningen (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (18.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Nach der Niederlage büsst Rheinfelden einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 10. Für Rheinfelden war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Rheinfelden tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Oberdorf an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 20. April statt ( Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: SV Sissach - FC Rheinfelden 1909 3:0 (1:0) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 42. Dominic Hunziker 1:0. 52. Nicola Lucini 2:0. 65. Dominic Hunziker 3:0. – Sissach: Sven Ulrich, Joel Chretien, Fidan Hajdari, Aurin Stricker, Pascal Keller, Dominic Hunziker, Arbnor Rexhaj, Shiprim Osmani, Andreja Miletic, Nicola Lucini, Davide Bortolas. – Rheinfelden: Marlo Gentili, Emre Colak, Halilcan Cetin, Eric Benz, Deniz Kül, Dario Freiermuth, Arda Izgi, Gianni Parrillo, Luca Minotti, Ibrahim Karadeniz, Aidan Müller. – Verwarnungen: 29. Dario Freiermuth, 46. Andreja Miletic, 89. Davide Bortolas, 90. Fidan Hajdari – Ausschluss: 91. Dario Freiermuth, 93. Andreja Miletic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 19:49 Uhr.