Frauen 3. Liga Sissach mit Auswärtssieg bei Bubendorf Sissach behielt im Spiel gegen Bubendorf am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Sissach: Rahel Napoli brachte ihre Mannschaft in der 43. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 46, als Nathalie Wirz für Bubendorf erfolgreich war. In der 50. Minute gelang Sophie Argenton der Führungstreffer zum 2:1 für Sissach. Sophie Argenton war es auch, die in der 65. Minute Sissach weiter in Führung brachte. Ihr zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:1.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Keine Änderung in der Tabelle für Sissach: 21 Punkte bedeuten Rang 9. Für Sissach ist es der zweite Sieg in Serie.

Sissach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SV Muttenz (Platz 4). Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (16.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Nach der Niederlage büsst Bubendorf zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 22 Punkten auf Rang 7. Für Bubendorf war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Bubendorf trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf Team Fricktal (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Dienstag (6. Juni) statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Telegramm: FC Bubendorf - SV Sissach 1:3 (0:1) - Brühl, Bubendorf – Tore: 43. Rahel Napoli 0:1. 46. Nathalie Wirz 1:1. 50. Sophie Argenton 1:2. 65. Sophie Argenton 1:3. – Bubendorf: Léonie Bürgin, Selina Yaél Stutz, Nina Waldmeier, Patricia Hartmann, Jael Scheibler, Valentina Papic, Eva Vakili Tehami, Laila Redjepov, Svenja Kellerhals, Nathalie Wirz, Leandra Alisa Medwid. – Sissach: Cristina Pieragostino, Rahel Napoli, Leonie Gross, Julia Wagner, Loreta Trupi, Nina Martin, Michèle Grütter, Alynn Straumann, Sophie Argenton, Fesnike Rushiti, Irem Sahin. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

