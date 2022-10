4. Liga, Gruppe 1 Sissach mit drei Punkten auswärts gegen Oberdorf – Dominic Hunziker trifft zum Sieg Sissach behielt im Spiel gegen Oberdorf am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Sissach geriet zunächst in Rückstand, als Niels Thommen in der 14. Minute Oberdorf 1:0 in Front brachte. Sissach drehte aber das Spiel innerhalb von zehn Minuten. Olivier Lerch schoss in der 30. Minute den Ausgleich, in der 40. Minute erzielte Dominic Hunziker den Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Oberdorf erhielten Petr Schafran (83.) und Niels Thommen (92.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sissach, Damian Winkler (93.) kassierte sie.

Sissach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 8. Sissach hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sissach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Möhlin-Riburg/ACLI (Platz 6). Die Partie findet am 29. Oktober statt (20.15 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Nach der Niederlage büsst Oberdorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 10. Für Oberdorf war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Oberdorf auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Frenkendorf. Zu diesem Spiel kommt es am 29. Oktober (18.00 Uhr, Sportplatz Kittler, Frenkendorf).

Telegramm: FC Oberdorf - SV Sissach 1:2 (1:2) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 14. Niels Thommen 1:0. 30. Olivier Lerch 1:1. 40. Dominic Hunziker 1:2. – Oberdorf: Flurin Schürch, Joël Zemp, Filip Lazic, Petr Schafran, Robin Thommen, Kim Kaiser, Dimitri Spescha, Nicola Anceschi, Patrik Büchel, Niels Thommen, Matteo Di Felice. – Sissach: Joel Nessi, Aurin Stricker, Ramon Sutter, Joel Chretien, Dominic Hunziker, Marvin Schneider, Eric Pflanz, Alban Asani, Olivier Lerch, Pascal Keller, Alex Nyarko. – Verwarnungen: 83. Petr Schafran, 92. Niels Thommen, 93. Damian Winkler.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.10.2022 23:57 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.