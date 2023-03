4. Liga, Gruppe 1 Sissach mit Sieg gegen Diegten Eptingen – Später Siegtreffer durch Alex Nyarko Sissach gewinnt am Samstag zuhause gegen Diegten Eptingen 2:1.

(chm)

Ein Doppelschlag von Alex Nyarko brachte in der Schlussphase die Wende für Sissach - nach 47 Minuten Rückstand. Zunächst glich Alex Nyarko (54.) aus, in der 86. Minute traf er dann zum Sieg. Zuvor war Sissach den grösseren Teil des Spiels zurückgelegen, nachdem Timo Zeller in der 7. Minute Diegten Eptingen in Führung gebracht hatte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Sissach erhielten Olivier Lerch (69.) und Roberto Dellolio (71.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Diegten Eptingen.

Sissach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 7. Sissach hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sissach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Wallbach-Zeiningen (Platz 10). Das Spiel findet am 25. März statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Mit der Niederlage rückt Diegten Eptingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zwölf Punkten neu Platz 8. Diegten Eptingen hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Diegten Eptingen verlor zudem erstmals zuhause.

Diegten Eptingen tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Frenkendorf an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 25. März statt (19.45 Uhr, Hofmatt, Diegten).

Telegramm: SV Sissach - FC Diegten Eptingen 2:1 (0:1) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 7. Timo Zeller 0:1. 54. Alex Nyarko 1:1. 86. Alex Nyarko 2:1. – Sissach: Marc Kühn, Aurin Stricker, Jeton Asani, Joel Chretien, Dominic Hunziker, Muhamet Mlinaku, Pascal Keller, Marvin Schneider, Olivier Lerch, Alban Asani, Alex Nyarko. – Diegten Eptingen: Dominik Meier, Pascal Schäublin, Manuel Bätscher, Janis Erne, Janic Lattmann, Rafael Bätscher, Jan Krieg, Lorin Weber, Rouven Schäfer, Gabriel Flühler, Timo Zeller. – Verwarnungen: 69. Olivier Lerch, 71. Roberto Dellolio.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2023 18:16 Uhr.

