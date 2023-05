4. Liga, Gruppe 1 Sissach siegt nach sechs Niederlagen – Siegesserie von Rheinfelden 1909 gebrochen Gegen Rheinfelden 1909 gewinnt Sissach am Samstag zum ersten Mal nach sechs Niederlagen in Folge. Das Team gewann zuhause 5:1.

In der zweiten Halbzeit erzielte Sissach über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 1:0 in Führung gelegen.

Rheinfelden 1909 war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 58. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1.

Die Torschützen für Sissach waren: Muhamet Mlinaku (2 Treffer), Maurice Simon (1 Treffer), Alex Nyarko (1 Treffer) und Alban Asani (1 Treffer). Einziger Torschütze für Rheinfelden 1909 war: Juan Castro Nunes (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Isyan Atesci von Rheinfelden 1909 erhielt in der 51. Minute die gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Sissach eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Sissach die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 11 mit durchschnittlich 3.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Rheinfelden 1909 kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 58 Tore in 18 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel (Rang 10).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Sissach. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 9. Sissach hat bisher fünfmal gewonnen, 13mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sissach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Laufenburg-Kaisten (Platz 7). Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Blauen, Laufenburg).

Rheinfelden 1909 taucht nach der Niederlage unter den Strich. 14 Punkte bedeuten Rang 11. Das ist ein Verlust von zwei Plätzen. Rheinfelden 1909 hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Rheinfelden 1909 tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Frenkendorf an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (20.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: SV Sissach - FC Rheinfelden 1909 5:1 (1:0) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 13. Alban Asani 1:0. 58. Juan Castro Nunes 1:1. 62. Muhamet Mlinaku 2:1. 64. Alex Nyarko 3:1. 77. Maurice Simon 4:1. 89. Muhamet Mlinaku 5:1. – Sissach: Marc Kühn, Ramon Sutter, Loris Schaffner, Jeton Asani, Marvin Schneider, Olivier Lerch, Alban Asani, Florent Duraki, Dominic Hunziker, Joel Gerber, Alex Nyarko. – Rheinfelden 1909: Andreas Bolinger, Yanick Bürgin, Sertac Arabaci, Dominik Werka, Niro Perez, Ahmed Imeri, Görkem Yildiz, Burak Hacilar, Gianni Parrillo, Isyan Atesci, Yannic Baumann. – Verwarnungen: 51. Isyan Atesci.

