Frauen 3. Liga Sissach und Arlesheim spielen unentschieden Im Spiel zwischen Sissach und Arlesheim hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

(chm)

Bis zur 65. Minute ging Sissach deutlich in Führung, nämlich 3:1. Die Treffer erzielte(.) sophie Argenton (5., 19., 65.). Für Arlesheim erfolgreich war bis dahin Zsofia Bartha (10.).

In der 68. Minute gelang Arlesheim (Celina Ehifoh) der Anschlusstreffer (2:3). Lediglich sieben Minuten nach dem 2:3 traf Celina Ehifoh in der 75. Minute für Arlesheim zum 3:3-Ausgleich. Für sie war es der zweite Treffer der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Tabellensituation hat sich für Sissach nicht verändert. Das Team liegt mit fünf Punkten auf Rang 9. Sissach hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Sissach geht es auswärts gegen FC Rheinfelden 1909 (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (11.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Nach dem Unentschieden büsst Arlesheim in der Tabelle ein und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 8. Das Team verliert damit einen Platz. Arlesheim hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Arlesheim tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von Team Fricktal an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (16.00 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Telegramm: SV Sissach - FC Arlesheim 3:3 (2:1) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 5. Sophie Argenton 1:0. 10. Zsofia Bartha 1:1. 19. Sophie Argenton 2:1. 65. Sophie Argenton 3:1. 68. Celina Ehifoh 3:2. 75. Celina Ehifoh 3:3. – Sissach: Cristina Pieragostino, Kiona Degen, Michelle Hofstetter, Farangis Rasuly, Loreta Trupi, Nina Martin, Sophie Argenton, Michèle Grütter, Alynn Straumann, Rahel Napoli, Clarissa Ballato. – Arlesheim: Chiara Phobphuak, Laura Ehifoh, Bojana Radovac, Zsofia Bartha, Julia Seelig, Giuliana Biner, Leonie Grogg, Celina Ehifoh, Amel Rayen Arrad, Murielle Galliker, Jana Kloiber. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2022 21:14 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.