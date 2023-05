Frauen 3. Liga Sissach verliert gegen Seriensieger Arlesheim – Fiona Kunz mit Siegtor Arlesheim reiht Sieg an Sieg: Gegen Sissach hat das Team am Sonntag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1

(chm)

Der Siegtreffer für Arlesheim gelang Fiona Kunz in der 74. Minute. In der 12. Minute hatte Anja Bühler Arlesheim in Führung gebracht. Der Ausgleich für Sissach fiel in der 19. Minute durch Fesnike Rushiti.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Arlesheim zu den Besten: Die total 23 Gegentore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.5 Toren pro Match (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Arlesheim nicht verändert. 25 Punkte bedeuten Rang 3. Arlesheim hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Arlesheim spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Team Fricktal (Platz 7). Das Spiel findet am Mittwoch (17. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Für Sissach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 9. Sissach hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Sissach geht es zuhause gegen FC Rheinfelden 1909 (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 20. Mai statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: FC Arlesheim - SV Sissach 2:1 (1:1) - In den Widen, Arlesheim – Tore: 12. Anja Bühler 1:0. 19. Fesnike Rushiti 1:1. 74. Fiona Kunz 2:1. – Arlesheim: Sira Schwarz, Lea Mina Zbinden, Fiona Von Graffenried, Laura Ehifoh, Fiona Kunz, Anja Bühler, Bojana Radovac, Celina Ehifoh, Zsofia Bartha, Amel Rayen Arrad, Jana Kloiber. – Sissach: Cristina Pieragostino, Kiona Degen, Rahel Napoli, Julia Wagner, Loreta Trupi, Michèle Grütter, Giulia Mulas, Elisa Blattner, Nina Martin, Sophie Argenton, Fesnike Rushiti. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 20:49 Uhr.