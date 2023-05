4. Liga, Gruppe 3 Soleita Hofstetten holt gegen Riederwald ersten Saisonsieg – Nicola Cambria mit Siegtor Soleita Hofstetten hat am Samstag auswärts Riederwald besiegt und hat damit im 19. Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 2:1.

(chm)

Soleita Hofstetten geriet zunächst in Rückstand, als Yannis Grun in der 19. Minute Riederwald 1:0 in Front brachte. Zwei Tore innerhalb von zwei Minuten brachten aber für Soleita Hofstetten die Wende. Laurent Matti schoss in der 46. Minute den Ausgleich, in der 48. Minute erzielte Nicola Cambria den Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Loyan Geryare von Riederwald erhielt in der 75. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Soleita Hofstetten nicht verändert. Fünf Punkte bedeuten Rang 10. Der erste Sieg der Saison für Soleita Hofstetten folgt nach zehn Niederlagen und zwei Unentschieden.

Für Soleita Hofstetten geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Reinach (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Für Riederwald hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 9. Für Riederwald war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Riederwald spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Dornach a (Platz 4). Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (15.00 Uhr, Sportanlage Gigersloch, Dornach).

Telegramm: FC Riederwald - SC Soleita Hofstetten 1:2 (1:0) - Riederwald, Riederwald/Liesberg – Tore: 19. Yannis Grun 1:0. 46. Laurent Matti 1:1. 48. Nicola Cambria 1:2. – Riederwald: Julian Henz, Andreas Rudolf von Rohr, Matthias Späth, Hiram Mondragon Molina, Ramon Henz, Yannik Holzherr, Abel Fissehaye, Loyan Geryare, Tuna Sen, Marc Spies, Yannis Grun. – Soleita Hofstetten: Timon Haizmann, Luca Braun, Mathias Hägeli, Kilian Wüest, Dominik Hägeli, David Hermann, Nicola Cambria, David von Graffenried, Robin Lauber, Yves Karrer, Simon Hasenfratz. – Verwarnungen: 75. Loyan Geryare.

