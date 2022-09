Frauen 3. Liga Sophie Argenton führt Sissach mit drei Toren zum Sieg gegen Concordia BS Sissach gewinnt am Sonntag auswärts gegen Concordia BS 4:3.

(chm)

Sophie Argenton eröffnete in der 12. Minute das Skore, als sie für Sissach das 1:0 markierte. Durch Penalty kam es in der 45. Minute zum Ausgleich für Concordia BS. Fesnike Rushiti verwandelte erfolgreich. Ein Eigentor von Leonie Gross brachte in der 46. Minute die 2:1-Führung für Concordia BS.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 50, als Sophie Argenton für Sissach erfolgreich war. In der 61. Minute gelang Fesnike Rushiti der Führungstreffer zum 3:2 für Concordia BS. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 79, als Rahel Napoli für Sissach erfolgreich war. Kurz vor Schluss, in der 86. Minute traf erneut Sophie Argenton zum 4:3-Siegestreffer für Sissach.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Julia Wagner von Sissach erhielt in der 42. Minute die gelbe Karte.

Dass Sissach gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen drei Spielen 1.7 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Sissach die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 8 mit durchschnittlich 3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Concordia BS ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 11 Tore in drei Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.7 Toren pro Spiel (Rang 10).

Sissach verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 5. Das Team hat vier Punkte. Sissach hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Sissach tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Breitenbach an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 10. September statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Unverändert liegt Concordia BS auf Rang 10. Das Team hat null Punkte. Concordia BS muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Concordia BS zuhause und einmal auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Concordia BS in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Team Fricktal. Die Partie findet am 11. September statt (13.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Concordia Basel - SV Sissach 3:4 (1:1) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 12. Sophie Argenton 0:1. 45. Fesnike Rushiti (Penalty) 1:1.46. Eigentor (Leonie Gross) 2:1.50. Sophie Argenton 2:2. 61. Fesnike Rushiti 3:2. 79. Rahel Napoli 3:3. 86. Sophie Argenton 3:4. – Concordia BS: Melina Schreiber, Fatos Alci, Azra Nur Bozkurt, Elena Stebler, Yarem Celik, Irem Sahin, Ronja Knechtle, Sanja Kovacevic, Eda Nur Palanci, Carolyn Steiner, Fesnike Rushiti. – Sissach: Ena Schneeberger, Kiona Degen, Julia Wagner, Leonie Gross, Michelle Hofstetter, Sophie Argenton, Giulia Mulas, Michèle Grütter, Rahel Napoli, Nina Martin, Livia Schaub. – Verwarnungen: 42. Julia Wagner.

Datenstand: 06.09.2022 09:07 Uhr.

