2. Liga Spiel zwischen Allschwil und Dardania ohne Sieger Im Spiel zwischen Allschwil und Dardania gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Allschwil die Führung. Torschütze in der 7. Minute war Ismail Korkmaz. Den Ausgleich erzielte Oumar Gaye in der 71. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Dardania kassierte fünf gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Allschwil erhielt: Joel Schuler (56.)

In der Abwehr gehört Allschwil zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1 Tore pro Partie (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Allschwil unverändert. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 4. Allschwil hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Allschwil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Reinach. Diese Begegnung findet am 3. Oktober statt (14.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Das Unentschieden bringt Dardania in der Tabelle zwei Plätze nach vorne. Das Team liegt neu mit acht Punkten auf Rang 6 Dardania hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Dardania tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Pratteln an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (29. September) (20.30 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Allschwil - FC Dardania 1:1 (0:1) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 7. Ismail Korkmaz 0:1. 71. Oumar Gaye 1:1. – Allschwil: Robin Nüssli, Fabian Ackermann, Lukas Bitter, Nico Lomma, Julijan Zirdum, Luca Heitz, Jasmin Mbatchou, Ahmed Setti, Devin Merschnigg, Joel Schuler, Marco Schmid. – Dardania: Skenderbe Sadiku, Jawed Zemouli, Edon Mulaj, Loic Limanaj, Isa Mulaj, Bekim Krasniqi, Erin Ziba, Jusuf Murtezani, Bajram Saljihu, Ismail Korkmaz, Shqiprim Salihi. – Verwarnungen: 36. Bekim Krasniqi, 56. Joel Schuler, 64. Skenderbe Sadiku, 64. Ismail Korkmaz, 86. Perparim Rafuna, 90. Gerti Ramadani.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Birsfelden - FC Reinach 3:4, FC Allschwil - FC Dardania 1:1, FC Pratteln - FC Aesch 1:0, FC Amicitia Riehen - FC Möhlin-Riburg/ACLI 1:1

Tabelle: 1. FC Pratteln 6 Spiele/15 Punkte (15:7). 2. FC Reinach 7/15 (18:12), 3. FC Aesch 7/14 (18:6), 4. FC Allschwil 6/12 (13:6), 5. SV Muttenz 5/9 (12:10), 6. FC Dardania 7/8 (17:19), 7. FC Wallbach-Zeiningen 5/7 (7:7), 8. BSC Old Boys 6/7 (8:12), 9. FC Gelterkinden 6/7 (9:9), 10. FC Möhlin-Riburg/ACLI 7/7 (12:13), 11. SV Sissach 6/3 (6:13), 12. FC Amicitia Riehen 6/2 (5:17), 13. FC Birsfelden 6/1 (9:18), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2021 20:12 Uhr.