2. Liga Spiel zwischen Allschwil und Wallbach ohne Sieger Das Resultat im Spiel zwischen Allschwil und Wallbach lautet 1:1.

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: In der 2. Minute schoss Oumar Gaye das 1:0. Den Ausgleich erzielte Tobias Thommen in der 68. Minute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Oumar Gaye von Allschwil erhielt in der 78. Minute die rote Karte.

In seiner Gruppe hat Allschwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.4 Tore pro Partie.

Allschwil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Allschwil hat bisher viermal gewonnen, nie verloren und viermal unentschieden gespielt.

Allschwil spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Amicitia Riehen (Rang 11). Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (18.30 Uhr, Grendelmatte, Riehen).

Für Wallbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 5. Wallbach hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wallbach zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Pratteln. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (18.30 Uhr, Buhnacker, Wallbach).

Telegramm: FC Allschwil - FC Wallbach-Zeiningen 1:1 (1:0) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 2. Oumar Gaye 1:0. 68. Tobias Thommen 1:1. – Allschwil: Marco Schmid, Robin Nüssli, Ahmed Setti, Jasmin Mbatchou, Fabian Ackermann, Lukas Bitter, Tiziano Gallacchi, Nico Stasi, Julijan Zirdum, Roberto Farinha Silva, Oumar Gaye. – Wallbach: Luca Cereghetti, Simon Jegge, Kevin Haugg, Luca Guarda, Manuel Schärer, Florian Guarda, Yannik Hunkeler, Tobias Thommen, Maxime Kempfer, Dario Guarda, Manuel Guarda. – Verwarnungen: [[yellows = map(filter(all_cards, a -> a.type == «Verwarnung»), a -> joinStrings(a.minute, «. «, a.player)); list(», «, «false», «,», yellows)]] – Ausschluss: 78. Oumar Gaye.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Pratteln - FC Reinach 4:0, FC Allschwil - FC Wallbach-Zeiningen 1:1, FC Birsfelden - FC Amicitia Riehen 0:3, SV Muttenz - FC Möhlin-Riburg/ACLI 1:4

Tabelle: 1. FC Pratteln 8 Spiele/21 Punkte (22:7). 2. FC Aesch 8/17 (27:8), 3. FC Allschwil 8/16 (19:8), 4. FC Reinach 9/15 (19:21), 5. FC Wallbach-Zeiningen 8/14 (13:10), 6. SV Muttenz 8/12 (16:16), 7. BSC Old Boys 7/10 (12:12), 8. FC Gelterkinden 8/10 (10:13), 9. FC Möhlin-Riburg/ACLI 9/10 (16:15), 10. FC Dardania 8/8 (17:22), 11. FC Amicitia Riehen 8/5 (8:19), 12. SV Sissach 7/3 (8:22), 13. FC Birsfelden 8/1 (10:24), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

